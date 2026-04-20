蕭景田：兩岸交流卡關　基層產業與民眾受害

觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月21日電（記者 張穎齊）大陸日前宣布10項惠台措施，但“賴政府”迄今未見正面回應，引發產業界強烈反彈。觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田接受中評社訪問表示，兩岸交流長期卡關，關鍵在於政治掛帥，陸方既已釋出善意，民進黨政府若一味以政治考量壓過民生經濟，就是為政治不顧經濟，最終受害的是基層產業與民眾。



蕭景田指出，兩岸問題從交流到經貿，很多都是政治延伸下來的，不僅影響人流，也影響商品往來與產業發展，公協會與商總之所以頻頻發聲，就是希望向兩岸執政者反映真實產業需求，講白一點，就是希望把民生放在前面。



蕭景田，出生於彰化，陸軍官校專修班畢業，現任中國國民黨彰化縣黨部主委、全台農會理事長、觀光旅館商業同業公會理事長、北投麗禧溫泉酒店創辦人、員林昇財麗禧酒店創辦人。曾任“立委”、年金改革委員、國民黨中常委、彰化縣議會副議長、彰化縣社頭鄉長等職。



蕭景田向中評社說，以觀光旅宿業為例，過去陸客來台高峰一年達400萬人次，如今僅剩約50萬人，差距非常大，若以平均停留7天計算，牽動的不只是住宿，還包括遊覽車、餐飲、購物及周邊產業，影響的是整條產業鏈的生計。



對於陸方釋出惠台措施，蕭景田表示，雖然細節仍待觀察，但這是善意的橄欖枝，不管透過小兩會（海旅會、台旅會）或大兩會（海協會、海基會）等，總是個好開始，呼籲民進黨政府應正視這樣的契機，政治可以先放一邊，先把民生顧好再說。

