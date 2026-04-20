鄭麗文：6月訪美最可能一樣傳達和平

國民黨主席鄭麗文。（中評社 資料照) 中評社台北4月20日電／中國國民黨主席鄭麗文在結束訪陸後，也規劃訪問美國。她今天表示，應該是6月最有可能，需要好好安排行程，希望能接觸、看到比較不一樣的朋友。至於訪美見面的層級，她回應，當然是越高越好，會盡量努力。



鄭麗文今天接受時事評論員“歷史哥”李易修專訪時談到訪問美國的計劃表示，她不會不理解美國的重要性、不會不看重美國的影響力，所以衷心希望美國好，她也希望將與中共中央總書記習近平見面的感受、想法帶到美國，讓國際社會更深一層去看待此行帶給大家的激盪。讓大家看到兩岸時，不再是第一島鏈東西雙方對峙的最前線，而是用不一樣的想像力和創造力來創造一個和平的區域。



談及出訪美國的時間，鄭麗文說，應該是6月最有可能，需要好好安排行程，希望能接觸、看到比較不一樣的朋友。官方人士是一定會有的，到華府就是要見官方的人。



至於訪美見面的層級，鄭麗文指出，當然是越高越好，會盡量努力。為什麼有人說她去華府會見不到國會議員，事實上已有美國重量級國會議員，不只一次表達希望她趕快去美國，且一定要聯繫、見面、溝通。



鄭麗文指出，90年代迎來全球化榮景，但到這世紀，冷戰思維又死灰復燃，現在大家好像都往冷戰2.0的方向去走，這就急需重新冷靜下來。她要傳達的訊息就是，世界不應該再回到冷戰，應對和解、交流有信心，尊重欣賞不同文明，共存在這地球上，不是要誰消滅誰、誰贏過誰的零和遊戲。



鄭麗文認為，台灣有特殊的位置與發言權，應嘗試說服國際社會，往這樣的方向走，她希望到美國傳達一樣的訊息。她知道她的出現與主張，已在美國引起論戰，這是非常好的事，因為美國聰明、厲害的人很多，她希望大家跳出既有框架思維，不要將聰明、智慧浪費在戰爭上，而是集中起來，思考如何促成和平。