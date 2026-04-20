蕭景田：藍彰縣長卡在謝家分歧　徵召勝初選

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月21日電（記者 張穎齊）針對中國國民黨彰化縣長人選難產，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田接受中評社訪問表示，目前最大關鍵在於國民黨籍“立委”謝衣鳯家族內部立場分歧，謝衣鳯要選，但她父母、弟弟都反對，因此在彰化特殊政治環境下，黨中央採取徵召方式較優於初選，可避免內耗、提升勝選機會。



2026地方大選，民進黨已拍板由新潮流系陳素月參戰，國民黨人選擇難產，爭取參戰人選有“立委”謝衣鳯、國民黨考紀會前主委魏平政、彰化縣政府參議柯呈枋、彰化縣前副縣長洪榮章。黨中央擬徵召魏平政，但也引發基層反彈，徵召延後、陷入膠著。



國民黨彰化縣黨部主委原為謝衣鳯，但黨中央7日派蕭景田接任主委，將謝衣鳯調升為黨中央副秘書長，但謝衣鳯拒絕，並堅持要參選彰化縣長。



蕭景田指出，外界看彰化藍營很亂，其實反而代表機會大，很多人想選，代表國民黨在彰化是有勝算的，依正常機制應先登記協調再初選，但彰化情況特殊，如果4、5個人初選殺到頭破血流，後面整合已來不及，因此支持黨中央以徵召方式，由中央高度整合人選。



蕭景田，出生於彰化，陸軍官校專修班畢業，現任中國國民黨彰化縣黨部主委、全台農會理事長、觀光旅館商業同業公會理事長、北投麗禧溫泉酒店創辦人、員林昇財麗禧酒店創辦人。曾任“立委”、年金改革委員、國民黨中常委、彰化縣議會副議長、彰化縣社頭鄉長等職。



蕭景田向中評社分析，若依過去初選模式，謝衣鳯確實具優勢，以目前態勢來看，初選她是有機會出線，但問題在於謝家內部態度，謝衣鳯父親謝新隆、母親鄭汝芬、弟弟謝典霖並不支持她選縣長。

