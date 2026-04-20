“監院”查林智堅學倫案　蘇宏達：別干預學術

台大教授蘇宏達表示，台監察院通知要“到院說明”，有關“台大某論文審定委員會與學術倫理委員會之相關審查機制及標準容有疑義”的案情。（照片：蘇宏達臉書） 中評社台北4月20日電／4年前九合一選舉時，民進黨前新竹市長林智堅的台大“國發所”碩士論文被控抄襲，經台大學倫會調查後撤銷碩士資格，台“監察院”上午證實“已立案調查”。當時負責整起學倫案審定的召集人、台大政治學系歐盟莫內講座教授蘇宏達表示，不懂為何要再調查，完整的審定報告書都有，其實可以公開，他願意接受挑戰，但不能不公開而用該議題繼續攻擊台大、壓制學術自由。



​蘇宏達3月29日在臉書PO出“監院”通知，事由載明“為瞭解‘據訴，台灣大學某論文審定委員會與學術倫理委員會之相關審查機制及標準容有疑義’等情案需要，請到院說明。”意即“監察院”打算重新調查這起由台大學倫會認定抄襲的舊案。



媒體報導，蘇宏達受訪時說“非常驚訝”，難以理解“監委”為何重啟調查。他指出，學倫案的審定報告早已完成並交由校方保管，是否公開應由學校及“教育部”決定。他也強調，自己願意接受檢視，若當初審查有任何不當之處，絕對會負責，但不應因資訊未公開，就被拿來攻擊台大或干預學術判斷。



蘇宏達透露，自己在3月底接獲“監察院”來電及公文，並已親赴說明。他表示，“監委”手中其實已有完整審定報告，內容詳列審查程序與理由，甚至細到逐章逐節、逐段討論與表決紀錄，“只要公開就一清二楚”，質疑為何仍有操作空間。他也提到，“監委”詢問過程中，對審查程序與論文細節都有深入了解，但以保密為由，相關內容無法對外說明。



面對調查動作，蘇宏達表示，除了錯愕，更憂心學術自由與專業自主可能遭受壓力。他強調，學術的誠信與獨立是社會運作的基石，一旦遭到政治干預，不僅可能導致錯誤決策，更會讓社會失去判斷是非的標準，那才是真正令人擔心的事。