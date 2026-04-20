台官方毛孩調查　全台家貓首度超過家犬

台官方毛孩調查全台家貓首度超過家犬。（中評社 資料照) 中評社台北4月20日電／“農業部”今天公布2025年全台家犬、家貓飼養數量調查，推估家犬數146萬隻，比2023年略減1.2%，家貓數量為174萬隻，增加逾3成，且首度超越家犬；但養狗的家庭仍比養貓者多。



“農業部”發布新聞稿，2025年全台家犬推估146萬2528隻，相較2023年148萬637隻，減少1萬8109隻（減少1.2%），整體趨於穩定。而全台推估家貓數為174萬2033隻，相較2023年131萬1449隻，增加43萬584隻，增加32.8%。



“農業部”分析，飼養家犬的家庭比例仍略高於飼養家貓比例，高約1.2%，但民眾飼養2隻或以上家犬的比例與2023年調查相比無明顯差異，但飼養2隻或以上家貓的比例則較以往調查增加，使得家貓飼養總數明顯增加。



“農業部”動物保護司司長江文全表示，養貓變多主要是社會結構改變，單身者愈來愈多，尤其在都會區，住宅空間小，養貓比養狗方便，且很多人不只養一隻，養貓數量快速增加。



“農業部”說，這次調查延續歷次調查架構，並持續精進抽樣設計及推估方式。相較2021年以住宅電話為主的抽樣方式，2023年起已納入行動電話樣本，2025年並進一步優化樣本配置，使不同區域及族群特性得以更完整呈現，提升統計代表性。



“農業部”從調查也發現，家犬登記率及絕育率持續提升，但部分縣市的登記率與母犬絕育率，卻低於平均。



“農業部”綜整2021年、2023年及2025年3次調查結果，家犬登記率由2021年的69.5%提升至2025年的77.2%，家犬絕育率也由2021年的66.41%提升至2025年的71.75%，均呈穩定提升趨勢，其中母犬絕育率為控制繁殖與減少遊蕩犬產生的關鍵指標，持續維持較高比例，顯示源頭管理措施已逐步發揮成效。



另外，“農業部”已於2024年12月16日，依動物保護法公告將家貓納入應辦理寵物登記對象，給予1年緩衝期，自2026年1月1日起正式執法。



“農業部”這次調查也顯示，家貓登記率由2023年58.45%提升至114年66.48%；但依調查中法規認知結果，仍有相當比例飼主尚未明確認知家貓應辦理登記規定，有賴“中央”與地方持續加強宣導及推動配套，強化執行成效。



這次調查顯示部分縣市家犬登記率低於全台平均，包括：嘉義縣44.7%、雲林縣63.6%及彰化縣66.2%；另部分縣市的母犬絕育率也低於全台平均，包括：嘉義市52.6%、雲林縣70.5%、基隆市72.4%，但整體趨勢多呈穩定或緩步提升，顯示地方推動仍有精進空間。



“農業部”將針對家犬登記率與母犬絕育率相對偏低縣市，加強督導並透過政策引導、資源協助及精準宣導，輔導強化寵物登記及母犬絕育等工作，並呼籲飼主依規定辦理登記及落實絕育，從源頭減少遊蕩犬貓產生。