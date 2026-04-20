農產銷陸　蕭漢俊促台官方別為反對而反對

全台農會理事長蕭漢俊。（中評社 資料照） 中評社高雄4月21日電（記者 蔣繼平）大陸公布10項惠台措施，有助台灣農產品輸陸？全台農會理事長蕭漢俊向中評社表示，除了要看大陸公布品項細則外，盼雙方將防檢疫方向都清楚制定，水果外銷除了怕卡在海關影響品質，也憂被各種行政手段刁難出不去。他目前會先去收集農民意願。



蕭漢俊強調，大陸有14億人口，是台灣農產品很大市場，既然大陸已釋出善意，打開了一扇門，台灣應順勢而為，這樣才是照顧農民的做法，應順勢銜接兩岸市場，不要為了反對而反對。



大陸10項惠台措施，“賴政府”迄今未接受。台灣商業總會20日偕同觀光、旅館、食品、農產、運輸等多個產業代表召開記者會提出六大訴求，呼籲“賴政府”正面接球，凡有利產業與人民之政策，“該開就開、該放就放”，避免讓政治凌駕經濟。



對此，蕭漢俊表示，民進黨只要看到大陸對台灣好的部分，就全都說成是大陸統戰台灣，然後就什麼都不要。他認為，若全部都用政治來看經濟，那經濟就不用玩了，民進黨說法這些都是意識形態，對產業來講都沒有幫助。



大陸在2024年分兩批中止了包括潤滑油、石化、紡織、機械等共134項早收清單產品的關稅優惠，但還未將539項全面喊停。蕭漢俊表示，ECFA仍有項目持續讓台灣受惠，民進黨敢不敢主動喊停ECFA？絕對不敢。



有關農業是否可以有機會進一步交流，蕭漢俊表示，這部分還要評估，要看之後大陸是否公布更多農產銷陸的細節或項目。目前可以運作外銷的水果衹有鳳梨，等到5、6月才有芒果。鳳梨目前還在禁運，外銷的部分會在收集農民意見。



台灣農業界也盼防檢疫方向都清楚制定。蕭漢俊表示，農產外銷最怕檢疫，一旦卡關就會影響品質。另外，他最擔心台灣官方這邊做出更多限制，可能用各種檢驗手段來複雜化，那就連要外銷出去都困難。