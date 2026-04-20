賴任內4年都無法過境美？林佳龍：要有信心

林佳龍接受黃暐瀚專訪。（照片：《POP撞新聞》） 中評社台北4月20日電／賴清德將於4月22日至27日出訪台灣非洲“友邦”史瓦帝尼，專機直飛史瓦帝尼，中途不過境美國，引發無法過境美國本土的質疑。對此，台“外交部長”林佳龍20日在廣播節目表示，美國都是歡迎的，過境總要有目的理由，而且台灣在美國投資這麼多，“所以我們過境的選擇是很多的”。針對外界在說賴清德任內這4年都無法過境美國，林佳龍則回說，“時間會回答的”。美國是歡迎賴未來循往例過境訪問，“我們要有信心”。



林佳龍20日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，針對賴清德將於周三出訪非洲“友邦”史瓦帝尼，被問到，媒體討論說，賴清德確實無法過境美國本土時，林佳龍解釋說，美國都是歡迎的，現在是什麼時機適合。因為一般賴清德出訪都是對方國家有總統就職、慶典等活動，“時機當然很重要，過境總要有目的、理由”。林佳龍說台灣其實在美國投資這麼多，尤其亞利桑那州、德州等，“所以我們過境的選擇是很多的”。



林佳龍指出，美國現在也是面對包括中東戰爭、習特會等，這些作為“外交部”一定都會綜合考量。不過，美國是歡迎賴清德未來循往例過境訪問，“我們要有信心”，等時間點成熟就會對外說明。



今年賴清德就不會再出訪嗎？林佳龍回應表示，一般賴清德出訪原則分為上半年、下半年，一年會有兩次規劃或評估，因為出訪也涉及“國內外”情勢，如去年8月台灣面臨很多災害，會去評估。出訪涉及賴清德的行程，會由府決定，“外交部”算是幕僚“部會”，因此下半年目前還不確定是否有出訪。



未來賴清德再出訪，亞利桑那州有台積電工廠，會列為過境點的考慮之一嗎？林佳龍則回說，美國很大，不管是美西、美東、美南，都會是過境的點，尤其我們的“邦交”國很多在中南美洲跟加勒比海，地理上當然都是很接近。“可是一個過境會綜合考慮，目前並沒有到說去過境哪裡，但在時間點上，我們也都在持續評估中”。以往大部分都是紐約或舊金山，以僑宴為主，或看一些台灣的機構，這些都會綜合評估、列入選項。



賴清德上任兩年都還沒過境美國，外界在說賴清德這4年都無法過境美國。針對這個質疑，林佳龍回說，“時間會回答的，一切都在我們的評估當中，適當的時機跟過境的地點。”