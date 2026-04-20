統派批：日軍事介入台海　台當局失職失格

勞動黨主席吳榮元。（中評社 資料照） 中評社台北4月20日電／日本自衛隊“雷”號護衛艦17日通過台灣海峽引發大陸不滿提出強烈抗議，“賴政府”表示，對個案細節沒有評論。對此，勞動黨、兩岸和平發展論壇、台灣社會共好論壇籌備會等統派團體20日痛批，日本軍事介入台海、嚴厲譴責台灣當局失職失格、要求重啟歷史賠償清算！



統派團體表示，1895年4月17日，日本帝國憑藉軍事侵略之勢，將武力脅迫強加於清廷，締結掠奪性的《馬關條約》。此一條約本質上違背現代國際法中“禁止以武力獲取領土”的核心原則，其正當性自始不存在。台灣之割讓，是殖民擴張強加於中國人民的歷史傷痕，完全違背國際法理正義。



統派團體指出，1945年《開羅宣言》與《波茨坦公告》明確指出日本所竊取之中國領土應歸還中國，台灣即在其中。此一安排奠定了兩岸同屬一個中國的歷史與法理根據。兩岸問題源自內戰延續，本質上屬於內部事務，不容前殖民者再次染指。



統派團體說，然而，在2026年4月17日這一具有高度歷史象徵性的日期，日本軍艦於台海周邊活動。此舉不僅觸動歷史傷痕，更是對戰後秩序與國際正義的公然挑釁。面對此一重大事件，民進黨政府竟以“不評論”回應，顯示出其立場與歷史認知的嚴重缺位。包括台灣在內的兩岸中國人，經歷日本軍國主義與殖民壓迫重災，歷史記憶歷歷在目，我們不能保持沉默！針對日本卑劣行徑與民進黨政府的不作為，提出嚴厲聲明主張：



一、嚴正檢視日本軍事行動：歷史責任未竟，軍國主義遺毒必須警惕



日本近年持續擴張所謂的安全政策，包括提升國防預算與調整安保法制。關鍵在於其歷史責任尚未完全釐清。從慰安婦問題到侵略責任，日本社會對軍國主義歷史仍存在分歧。在此背景下，日本軍事力量進入台海周邊，絕非單純航行，其目的在於推動台海議題“國際化”，為武力介入台海、突破戰後和平“憲法”限制鋪路。



二、嚴厲譴責民進黨政府失職：沈默即是立場的放棄



在涉及主權與歷史問題時，“不表態”並非中立，而是戰略失語。民進黨政府應完全負起界定事件性質、傳遞明確訊號並回應社會歷史記憶的責任。然而本次事件中，民進黨政府完全未履行上述義務，其退縮的態度更是毫無尊嚴、自失立場。



三、重申兩岸關係本質：內部問題不容外力介入



兩岸問題是本質是我國內戰歷史遺留的問題，性質屬於內部事務。任何外部勢力介入，都將提升軍事風險、壓縮和平空間。日本曾長期對台灣殖民統治，日本作為曾對台灣負有血債的歷史罪人，最沒有資格在此指手畫腳！我們要求民進黨政府挺直腰桿，立即展現應有的態度，嚴正拒絕日本軍事力量介入台海。台灣民眾要的是兩岸和平、生活安定，絕不接受台灣被當作日本轉嫁國內矛盾的試驗場。



四、歷史責任與賠償問題：正義不應有時效限制



從1895年至1945年日據時期，日本在台灣進行長期的資源掠奪與強徵勞工、慰安婦，其人權侵害罪行至今未曾得到徹底清算。基於歷史事實與國際正義原則，我們嚴正要求日本政府必須正視其歷史罪行，從《馬關條約》時期的不義賠款，到抗戰時期對中國人民造成的慘重損害，必須啟動遲來的戰爭賠償程序！日本政府若不深刻反省並實質補償兩岸同胞受難者，其所謂的“和平姿態”皆為虛偽，我們將持續追索歷史公義，絕不罷休！



我們的嚴正要求：



日本必須立即道歉：日本政府必須為其在馬關條約日挑動民族情感、干涉內政的卑劣行徑公開道歉。



推動歷史責任與賠償清算：日本必須就馬關賠款、殖民掠奪及抗戰時期之戰爭罪行，向受害民眾及其後代進行實質賠償與法律認罪。



民進黨政府必須提出嚴正抗議：民進黨政府應立即停止“無評論”的軟弱立場，向日方提出嚴正抗議，拒絕台灣問題被國際化操弄。



反對外部勢力介入台海：拒絕任何外部軍事力量介入台海、拒絕淪為外部勢力干涉內部事務的工具，維護區域和平，守護兩岸同胞共同的和平家園。



統派團體強調，歷史不容遺忘，主權不容模糊，正義不容擱置！反對外部軍事介入台海！抗議日本侵門踏戶，強烈譴責民進黨政府軟弱無能！守護歷史記憶，維護和平與尊嚴！



發起團體：勞動黨.兩岸和平發展論壇.台灣社會共好論壇籌備會



連署人/團體：勞動人權協會.台灣地區政治受難人互助會.人間出版社.夏潮聯合會.辜金良文化基金會.《兩岸犇報》.統一聯盟黨.新黨.《祖國》雜誌社.《觀察》雜誌社.台灣史研究會.中國統一同學會.兩岸同舟協會.《誠實昇報》.保釣促統聯合會.中華青年發展聯合會.中華秋海棠文化經貿交流協會.釣魚台教育協會.台灣反帝學生組織.曹瑞泰教授(日本國立新潟大學現代社會文化研究所博士).桃園市新世紀愛鄉協會.中華保釣協會.吳哲良教授(清華大學厚德書院助理教授).台灣百姓文化交流協會.高雄市孫文南院協會.新移民勞動權益促進會.台灣勞工福利協會……(連署名單持續增加中)。