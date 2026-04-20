離譜！柯文哲被噴辣椒水　分局長執勤誤噴

柯文哲17日晚間陪同台中市議員參選人劉芩妤至逢甲夜市掃街，遭人近距離噴灑辣椒水，身體不適。（照:劉芩妤臉書） 中評社台北4月20日電／台中市政府警察局今天表示，前台灣民眾黨主席柯文哲17日在逢甲夜市遭噴辣椒水案，經警方調查，台中市第六分局長周俊銘執勤中朝地面試噴辣椒水時，遭風吹飄散導致，周俊銘記過懲處調職並函送法辦。另外，台中市警察局長吳敬田則自請處分。



柯文哲17日晚間陪同黨籍台中市議員參選人劉芩妤前往逢甲夜市掃街時，疑遭不明人士接近後噴灑辣椒水。劉芩妤18日到第六分局提出傷害告訴，警方成立專案小組展開調查，並報請台中地檢署指揮偵辦。



警方今日還原當天過程，當天柯文哲輔選掃街是由台中市警六分局分局長周俊銘親自隨行帶隊，周俊銘發現隨身攜帶的辣椒水噴霧疑似有異狀，因此就朝地上噴了幾下，測試是否故障，沒想到卻引發烏龍誤會。如今，周俊銘遭記2小過，調離主管職。



對於台中市警察局偵辦結果為第六分局分局長誤噴一事，台灣民眾黨發言人張彤回應，感謝台中市警察同仁維護治安的辛勞，但也必須強調，身為高階警官在人潮擁擠處“測試辣椒水”導致“沿路誤噴4次”，實屬缺乏判斷之疏漏。且事發超過24小時，當事人才承認誤噴，耗費這段期間投入偵辦的警力。



張彤表示，本案不僅關乎特定個人，更涉及民眾於公共場所的人身安全，期盼後續全案調查勿枉勿縱，還給社會和諧。



警方表示，除檢視現場執勤員警配戴微型攝影機影像，也調閱現場、周遭路口監視器及拜票沿線民間監視設備，另派員查訪在場民眾及攤商，以釐清案情。



經警方調查，排除報案人所稱共乘機車2人涉案，並發現擔任指揮官的周俊銘在執勤過程中曾朝地面及下方噴灑辣椒水，經查並無向柯文哲等人及民眾噴灑，但仍造成掃街人士及民眾等人不適摀住口鼻。



警方認為，周俊銘在勤務中對損壞的辣椒水噴霧器選擇以噴灑地面處理，未請員警攜帶離開現場，使用過程核有嚴重疏失。



警方指出，劉芩妤已提傷害告訴，且周俊銘身為領導幹部臨場失措、處置不當，因此記過二次懲處並建議“警政署”調整非主管職務，並依傷害罪嫌函送台中地方檢察署偵辦，以昭公信。



吳敬田強調，身為局長的他督導不周，已自請處分，另造成民眾黨團隊與現場民眾驚慌與身體不適，也表達萬分歉意。



台中市警察局強調，針對2026九合一選舉，將嚴密部署勤務，保護所有參選人安全，也將嚴謹執行查賄制暴、境外介入選舉及掃蕩選舉賭盤工作。