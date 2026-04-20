發芽馬鈴薯逐顆剔除　藍委：檢驗量能不足

藍委陳菁徽表示，吃薯條還要小心是否有毒，政府實在是太誇張。（照片：陳菁徽臉書） 中評社台北4月20日電／近日“行政院”將開放美國發芽馬鈴薯輸台引發議論，台“農業部”防檢署20日表示，“單顆剔除”作法與國際類似，例如日本也要求發芽馬鈴薯須單顆分離。有醫學背景的中國國民黨“立委”陳菁徽20日在臉書發文指出，發芽的馬鈴薯不能食用，因為其中龍葵鹼是具有毒性的天然生物鹼，而且沒有特效解毒劑。陳菁徽說，難道以後台灣人吃薯條得擔心有沒有毒？她也說，民間衹有二家實驗室可驗，檢驗量能不足，到時有問題產品流入市場，責任又該由誰承擔？



陳菁徽指出，發芽的馬鈴薯不能吃，發芽的馬鈴薯就該整批銷毀。有基本食安常識的人都知道，發芽的馬鈴薯含有龍葵鹼，是具有毒性的天然生物鹼且沒解毒劑。林口長庚臨床毒物中心主任指出，“一個成人每公斤體重吃大概2到5毫克，就可能會出現中毒症狀；每公斤體重如果吃3到6毫克的龍葵鹼，甚至會有死亡的風險。”



陳菁徽表示，過去只要進口馬鈴薯出現發芽情形，多半會整批退運，原因很簡單：只要有一顆發芽，代表整批儲存條件已經出現問題，這也是台灣許多攤商在處理馬鈴薯時只要發現異常，往往會整箱淘汰。但現在“賴政府”卻告訴大家，只要把發芽的剔除，其餘的仍可放行。



陳菁徽質疑，當一整批馬鈴薯需要逐顆檢查時，這樣龐大的檢驗與篩選工作，究竟由誰來負責？食品技師公會直接說出可怕的真相，官方實驗室無龍葵鹼檢驗量能，民間也衹有二家實驗室可驗。檢驗量能不足，到時有問題產品流入市場，責任又該由誰承擔？發芽馬鈴薯進入加工流程，被製成薯條、洋芋片，甚至是澱粉原料，消費者根本無法從外觀辨識是否安全，而龍葵鹼本身具有耐熱性，一般烹調也難以有效破壞。



陳菁徽強調，食安是最基本、也最不能妥協的一環，因為直接關係到人民的健康與生命安全。難道台灣人以後吃馬鈴薯跟相關製品，都得擔心自己會不會吃到有毒的馬鈴薯？都得擔心身邊的人會不會因此有生命危險？這就是“賴政府”食安的標準？這樣的政府實在是太誇張了。