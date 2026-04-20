綠派沈伯洋戰台北市長？戴錫欽：八九不離十

國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽。（照片：《中午來開匯》） 中評社台北4月20日電／民進黨台北市長人選未定，但近日民進黨籍“立委”沈伯洋動作頻頻，日前還拜會黨團幹部。中國國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽20日在網路節目表示，他認為綠營推出沈伯洋已經是八九不離十，雖然沈不見得是綠營小雞心中首選，但對外也會稱讚沈是人才。戴錫欽強調，台北市選戰往往是理念和議題對決，希望未來是一場君子之爭。



戴錫欽今日接受網路節目《中午來開匯》專訪，對於民進黨台北市長人選，戴錫欽表示，他對於綠營提名完全尊重，但他觀察沈伯洋參選似乎越來越接近事實，綠營台北市議員政治敏銳度高，最近也在捧沈伯洋，他認為“八九不離十”就是沈伯洋出戰台北市長，但這也顯示民進黨面臨提名困境，缺乏像李應元那樣的“工具人”角色可承擔大任。



戴錫欽呼籲，無論對手是誰，蔣萬安作為連任者是跟自己競爭，台北市選戰向來是理念之爭，他希望未來能有一場優質的君子之爭，就政見進行理性辯論，而非流於口水、仇恨或意識形態之爭。



戴錫欽表示，蔣萬安當過快兩任“立委”，但過去關注層面以全台性為主，剛選上市長時的確花很多心思瞭解市政，而台北市有健全文官體制，加上蔣萬安律師背景且非常用心認真，這3年多來，不管是合作的公務人員、議會跨黨派議員或基層民眾，都對其處理市政、兩岸雙城論壇及重大建設的表現給予認同，這也反映在近期聲望與好感度調查。



戴錫欽強調，他樂見蔣萬安帶領台北市，並期待達成年底選舉的外溢效果，至於是否展望2028大選？他認為蔣萬安應按部就班，首要任務是著重市政，拿出更好市政成績讓市民滿意，透過提高滿意度來順利連任，再做2028的展望布局。



戴錫欽針對台北市選舉抱持樂觀態度，認為蔣萬安只要維持現在步調，不管民進黨推出“立委”沈伯洋或任何候選人，國民黨都有信心努力爭取市民認同。此外，連任票數衝高將展現外溢效果，成為藍軍最搶手助選人，甚至跨黨派輔選如嘉義市張啓楷等藍白共同推薦參選人時，未來一定會有聲音希望蔣萬安在2028扮演某種角色。



至於國民黨內台北市議員初選進度，戴錫欽透露，台北市第3選區正在做民調，接下來包括第4選區中山大同、第5選區中正萬華都會進行黨內初選，完畢後會立刻公佈結果。