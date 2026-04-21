陳志豪：台灣商圈疫情後撐到現在真的受不了

高雄市新堀江商店街永續發展協會總幹事陳志豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月21日電（記者 蔣繼平）台灣商業總會20日偕業界提六大訴求籲正面接球大陸10項惠台措施。高雄市新堀江商店街永續發展協會總幹事陳志豪向中評社表示，在全台很多知名傳統商圈都逐漸沒落，以商圈立場來說盼開放陸客注入活水，才能夠刺激消費力，活絡經濟。否則，賺又賺不飽，餓又餓不死，那大家乾脆都躺平算了，對整體社會來講會有負面效應。



陳志豪表示，陸客來台會以觀光景點為主，就會實際增加消費，這樣空的店面也可以租出去，就不會僵在那邊、空在那邊。現在全台很多知名傳統商圈都逐漸沒落，譬如台北士林、台中逢甲等等。疫情後苦撐到現在，大家真的受不了。



大陸10項惠台措施，“賴政府”迄今未接受。台灣商業總會20日偕同觀光、旅館、食品、農產、運輸等多個產業代表召開記者會提出六大訴求，呼籲“賴政府”正面接球，凡有利產業與人民之政策，“該開就開、該放就放”，避免讓政治淩駕經濟。



對此，陳志豪表示，站在商圈角度，當然希望陸客能夠來，因為陸客消費力還是比較高。以新堀江來講，商圈的衰退，就是從陸客不來後開始直線往下滑。開放陸客來台是好事，之前大家討論的素質問題，那也都是偏少數，不能以偏概全。



陳志豪表示，以觀光而言，有新的外來客是最好的，不管是哪邊的外來客都是好的，重點是“要有人進來”。觀光不能搞成衹有台灣人自我消耗，但卻玩不出個所以來。因為在台灣旅遊費用實在太貴了，光是住宿費用偏高，就讓人望之卻步。



陳志豪表示，再來是物價問題，以前1個便當新台幣80元到90元就分量很足、能吃很飽，但現在花1百元卻無法吃飽。這樣的話還不開放陸客，刺激消費，讓百姓有賺錢的感覺。他嘆，一直保持賺又賺不飽，餓又餓不死，那大家乾脆都躺平算了。