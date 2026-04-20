郭正亮爆賴為爭取過境　對美不敢得罪

郭正亮。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北4月20日電／發芽的馬鈴薯“龍葵鹼”含量會大幅提升至使人中毒程度，過往台灣規定進口馬鈴薯只要有1顆發芽，整批退運，但台美對等貿易協定（ART）規範，未來僅需“單顆剔除”，引發外界對食安風險的擔憂。對此，前“立委”郭正亮痛批綠營對美“跪舔”，更透露賴清德近期正“拚命”爭取過境美國，醞釀“過境外交”。



郭正亮接著話鋒一轉，透露自己最近得到一個訊息，美國的友人告訴他，最近賴清德拚命爭取過境美國，醞釀“過境外交”，已經試了2次，目前還沒有結果。他分析，由於美國總統特朗普5月中要出訪中國大陸，賴清德在爭取特朗普訪陸後進行過境外交，“所以現在什麼都不能得罪美國”



他直言，賴清德賴可能怕外界批評當家兩年無法踏上美國，若能搞定，他估計特朗普訪陸結束後，賴清德會立刻公布，否則“520會被罵”。但郭正亮最後強調“這還不確定”。



郭正亮今天在政論節目《大新聞大爆卦》表示，過去馬鈴薯輸入檢疫採取的方式，是將剔除馬鈴薯發芽的責任歸於美國出口商。然而在ART簽署後，分揀與剔除的責任竟轉移到台灣進口商身上。



“這顯然是‘行政院副院長’鄭麗君同意的！”他強調，美國對日本也提出同樣要求，但“賴政府”卻在強勢壓力下選擇低頭，在談判時放棄了特別防衛措施（SSG）。他質疑，SSG是WTO給予成員國保護農業與食安的合法權利，台對美談判放棄SSG，影響範圍絕不衹有馬鈴薯，更可能涉及基改大豆、基改食品進校園，以及美豬、美牛等敏感部分的進口。



他痛批，更不可思議的是，綠營動員青鳥來辯護，而不找衛福單位來辯護，“我真的不知道鄭麗君為什麼要答應這條，談判小組要出來回答”、“民進黨過去反對，現在卻通通開放，到底是多麼害怕得罪美國？”