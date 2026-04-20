今年首場城鎮韌性演習　彰化縣23日登場

2026年首場城鎮韌性演習23日在彰化縣登場。(圖:彰化縣政府) 中評社台北4月20日電／今年首場城鎮韌性演習在彰化縣登場，彰化縣府指出，4月23日上午9時30分將針對彰化市、鹿港鎮、福興鄉、埔鹽鄉、溪州鄉及埤頭鄉發布“疏散避難警報”災防告警訊息測試。



為保障民眾生命財產安全，強化地方政府於戰時情況下各項災害搶救作為，驗證民防、災防體系執行保護“國人”能力，以提升台灣整體防衛韌性，今年城鎮韌性（全民防衛動員）演習22日起輪由彰化縣等11個縣市政府辦理，首場演習在彰化登場。



縣府今天發布新聞稿指出，為因應各項災害發生或有發生之虞並需進行疏散避難時，能迅速將疏散避難訊息透過災防告警細胞廣播服務傳送至民眾手機，預定4月23日上午9時30分，針對彰化市、鹿港鎮、福興鄉、埔鹽鄉、溪州鄉及埤頭鄉發布“疏散避難警報”災防告警訊息測試，位於區域內民眾的4G及5G手機將收到相關測試訊息，民眾切勿驚慌。



縣府說明，災防告警訊息測試是為在緊急狀況發生的時候，能確實透過電信業者向指定地區內的4G及5G手機廣播發送告警訊息，讓民眾可即時獲得最新災害消息，採取應變措施。



2026城鎮韌性演習電腦兵棋推演的部分，已於13日起以6天3階段，在新北、宜蘭、高雄、屏東4縣市登場，“行政院長”卓榮泰以視訊方式參與，至於實兵的部分，首場演習將自下週4月22日從彰化縣開始，後續將有11個縣市參與，包括新北市、桃園市、高雄市等。