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陸航母今過台海 可見8架殲15、3架直升機
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2026-04-20 18:38:06
台軍方20日發布大陸遼寧號航空母艦通過台海的照片。（照片：台軍方提供）
中評社台北4月20日電／台軍方今天下午指出，大陸遼寧號航空母艦今天航經台灣海峽，台軍方綿密監控。根據台軍方發布的照片，可清晰看到遼寧艦飛行甲板上的艦載戰鬥機、直升機。
台軍方下午5時發布1張監控遼寧號照片指出，遼寧號（CV-16）航空母艦今天航經台灣海峽，台軍方綿密監控。
根據監控照片，可清楚看到遼寧艦飛行甲板上有8架殲15戰鬥機，與3架直升機，舷號“16”清晰可見。
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