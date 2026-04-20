鄭麗文：兩岸交流風險太高，那我來做吧！

鄭麗文今天接受歷史哥專訪。（取自歷史易起SHOW2.0） 中評社台北4月20日電／中國國民黨主席鄭麗文今天接受“歷史哥”李易修網路直播提到，很多人不看好她此行訪問大陸，台灣菁英們真的知道台灣戰略價值嗎？為什麼對台灣這麼沒信心呢？看錯台灣戰略價值。她也提及，她當了黨主席國共要恢復交流、對話，這是天經地義，為什麼有人覺得奇怪呢，因為有一種認為“我憑什麼當黨主席！憑什麼見到習近平！”



她更直言，台灣有一個問題，就在台灣，尤其是念政治、社會科學的人，都在美國讀書，學習美國思維、理論，套用在台灣或者兩岸，但是她在劍橋受到訓練不是如此，會不會、有沒有一個可能，你們一開始相信方法論就有問題。



鄭麗文說，大家都認為做這件事情風險太高，“那我來做吧！”我就說一定會成功，一定大利多，我就是說到做到使命必達，國民黨形象大幅提升，這是她宣布選黨主席的第一個政見，她會一一兌現。



鄭麗文提及，她當了黨主席國共要恢復交流、對話，這是天經地義，為什麼有人覺得奇怪呢，因為有一種認為“我憑什麼當黨主席！憑什麼見到習近平！”



她要跟這些朋友們說，你們跟台灣社會，跟國民黨支持者嚴重脫節，這些朋友對國際局勢嚴重脫節，以為自己了解對岸的朋友們，可能也脫節。因為這個世界變化太快，現在中國大陸不是5年前，不是15年前，30年前，但是很多人對大陸理解停在以前。



她指出，這些誤判，不看好她大陸行的人，前輩們、大師們，你們為什麼會誤判形勢，這麼大的國際形勢，台灣不能誤判形勢，要認識自己才能出手。

