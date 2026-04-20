李勝峯：台灣人對統一的民意變化過去難想像

新黨副主席李勝峯。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北4月21日電（記者 莊亦軒）民主文教基金會20日公布的新民調顯示，台灣社會對統一議題的態度，明顯出現變化。新黨副主席李勝峯接受中評社訪問表示，該民調進一步顯示，雖然支持立即進行統一談判的人數相對較少，但仍有將近三成民眾認為，透過統一談判來確保和平，是值得考慮的方向。這樣的民意變化，在過去幾乎難以想像。



民主文教基金會20日在“立法院”舉辦“2026台灣生存戰略民調發布系列2：和平或戰爭：戳破美國必救神話，面統拆除戰爭引信”記者會。與會的新黨副主席李勝峯接受中評社記者訪問。



李勝峯表示，五成民眾願意主動與大陸談判，三成民眾認為統一談判可作為和平途徑，這兩組數字的出現，本身就已經說明台灣民意與過去相比有不小變化。這樣的轉變幅度相當值得重視，也值得各界進一步觀察與思考。



李勝峯表示，社會對“面對統一”與“進行統一談判”這兩件事，應該分成不同層次來看。前者是態度上的轉變，代表台灣社會已不再像過去那樣完全避談統一問題。後者則是更進一步的政策選項，牽涉到實際如何處理兩岸未來關係，因此民眾在接受程度上，當然會有更高門檻。



李勝峯分析，若把這兩個層次做一個簡單比喻，“是否要面對統一”比較像是在問，這件事是不是已經到了不能再逃避、應該認真討論的時候。至於“是否立刻進入統一談判”，則像是從意識到問題存在，進一步走到具體行動層面，中間自然還有一段距離。光譜上雖然有連續性，但程度上確實存在差別，不能混為一談。



李勝峯提到，這次民調最值得注意的地方就在於，即使民眾對立即展開統一談判仍有保留，但依然有將近三成左右、29%的人認為，台灣應該透過統一談判來爭取和平。這個數字若放在過去的台灣政治與社會氛圍中，幾乎是難以出現的結果，因為過去不要說主張統一談判，就連正面談論統一問題本身，都往往被視為高度敏感。



李勝峯表示，從民調數字來看，現在已有五成以上民眾認為，台灣應該面對統一問題。進一步來看，也已有三成左右認為，統一談判可以是追求和平的方式之一。這兩個數字合在一起看，所反映的不是單一題目表態，而是整個社會對兩岸未來走向的認知，確實正在產生變化。



李勝峯指出，這樣的變化之所以重要，是因為它代表台灣社會的討論空間正在鬆動。過去很多人連想都不敢想、講都不敢講的議題，現在不但能夠進入民調，也得到一定比例民眾支持，顯示台灣民間對於兩岸議題的思考，正在從情緒化反應，逐步轉向更現實的選項評估。