邱靖雅：台灣經濟沒民進黨政府說得那麼好

無黨籍新竹縣議員邱靖雅。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月22日電（記者 盧誠輝）大陸宣布十項惠台措施，台官方未接球，台灣商業總會日前與七大公會代表呼籲儘速開放。無黨籍新竹縣議員邱靖雅接受中評社訪問表示，民進黨政府靠意識型態執政的時代已經過去了，執政者若讓老百姓沒飯吃，什麼都是假的，最後一定會招致選民的唾棄與反撲。



曾任職新竹科學園區的邱靖雅強調，台灣經濟真的沒有民進黨政府口中說得那麼好，高科技產業雖然帶動了經濟成長，但也讓房價、物價不斷飆漲，其他產業的老百姓卻要概括承受，讓許多人都生活得苦哈哈，這種現象尤其在新竹科學園區的新竹縣市特別明顯，所以她還是呼籲執政者應該要盡量照顧到各行各業，而不是一直活在自我感覺良好的假象當中。



邱靖雅認為，民進黨過去是靠意識型態起家，但那個時代早就已經過去了，現在台灣老百姓最在意的還是民生議題，民進黨政府一直想要營造台灣經濟成長的假象，但台灣不是衹有高科技產業，很多傳統產業早就活不下去。執政者若讓老百姓沒飯吃，什麼都是假的，最後一定會招致選民的唾棄與反撲。



邱靖雅，新竹清華大學語言學研究所碩士，畢業後曾在竹科工作，後轉任教職，2014年以第一高票當選新竹縣第一選區（竹北市）議員，後連續2屆同樣都以該選區第一高票連任，目前已完成新竹縣議員3連霸。



她提到，3月底才跟議會去馬來西亞考察，馬來西亞過去跟台灣的關係非常緊密，馬來西亞華人來台念書的比例很高，這些曾來台念書的華人畢業後回到馬來西亞都非常團結，還成立了“馬來西亞留台校友會聯合總會”（簡稱留台聯總），在各行各業也都有很傑出的表現。



邱靖雅指出，馬來西亞留台聯總的華人對台灣原本有很深的情感，也都非常重視中華文化，但因馬來西亞奉行“一中政策”，所以在民進黨政府執政後，因為意識形態作祟，就開始和馬來西亞留台聯總保持距離，讓她覺得相當可惜，也認為民進黨政府這樣的作法實在有夠愚蠢。

