周陽山：台灣政治氣候在轉向　泛綠分裂

中流文教基金會董事長周陽山。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北4月21日電（記者 莊亦軒）中國國民黨黨主席鄭麗文訪陸效應，是否會對國民黨年底選情產生積極影響。中流文教基金會董事長周陽山20日接受中評社訪問表示，台灣社會在兩岸、軍購與和平談判等議題上的態度，已經從量變走向質變。尤其從各政黨支持度的細部結構來看，過去被視為穩定的政治版塊，現在都已經開始鬆動，泛綠的支持群體中，也在相關議題上出現明顯分裂現象。



民主文教基金會20日在“立法院”舉辦“2026台灣生存戰略民調發布系列2：和平或戰爭：戳破美國必救神話，面統拆除戰爭引信”記者會。曾任“立委”、“監察委員”的中流文教基金會董事長周陽山出席受訪做上述表示。



周陽山表示，在“透過政治談判追求兩岸和平，究竟是投降，還是保護人民生命財產的生存智慧”這一題上，泛綠陣營中認為是投降的約39%，認為是生存智慧的則有35%。這代表即使在泛綠陣營內部，也已經出現相當比例的人，認為兩岸和平談判有其必要性，而不再像過去那樣一面倒地將和談視為負面選項。



周陽山分析，若從泛藍陣營來看，認為和談是生存智慧者高達85%，認為是投降者僅約2.9%。在民眾黨支持者之中，也有約66%傾向認為和談屬於保護人民生命財產的理性作法。把這些數字放在一起看，就可以發現，把兩岸和平談判視為“投降”的人數，其實相當有限。而將支持和談視為避戰與保民的一種方式，已經成為更明確的社會趨勢。



周陽山提到，若從年底選舉的角度來看，這些數字背後其實也反映出潛在票源的流動方向。綠營內部已有35%在這類議題上出現不同於綠營主流論述的態度，藍營內部則有85%，民眾黨支持者有66%傾向支持和談。這些結構性變化，對藍白陣營都相當有利，也說明綠營部分支持者對現行執政路線已經不再完全買單。



周陽山表示，另一個更值得注意的題目，是“面對台灣未來，哪一種做法最能讓人安心”。民調顯示，在“主動與大陸進行談判、避免戰爭”這個選項上，泛綠陣營有約20%支持，泛藍陣營高達78%，民眾黨支持者則有73%。相對地，若是“堅持相信美國、靠美國保護台灣”這條路，泛綠支持者中仍有約六成認同，但在泛藍陣營只剩個位數，民眾黨與國民黨支持群體的差異也已非常清楚。