張鈞凱：台灣社會已看清美國無力多線作戰

民主文教基金會研究員張鈞凱。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北4月21日電（記者 莊亦軒）美伊戰爭讓台灣社會開始反思兩岸關係。民主文教基金會研究員張鈞凱向中評社分析表示，從俄烏戰爭、印巴空戰，到今年美國與以色列對伊朗的軍事行動，台灣民眾對美國軍事能力、對解放軍實力，以及對台海風險的理解，都在發生變化。



張鈞凱表示，總的說，今天台灣社會對美國不信任增加，最根本原因還是在於美國整體實力已無法像過去那樣支撐多線作戰。當一個國家沒有能力同時在中東與台海開啟戰場時，無論嘴巴講得多強硬，最後都還是會流露出心有餘而力不足的現實。這一點台灣社會其實已經看得愈來愈清楚。



民主文教基金會20日在“立法院”舉辦“2026台灣生存戰略民調發布系列2：和平或戰爭：戳破美國必救神話，面統拆除戰爭引信”記者會。由民主文教基金會董事長桂宏誠主持，邀請中國國民黨籍“立委”翁曉玲、中流文教基金會董事長周陽山、新黨副主席李勝峯、民主文教基金會研究員張鈞凱出席分析民調結果。



張鈞凱表示，他是媒體人出身，觀察到台灣社會一直高度關注大陸軍事發展。只要牽涉到解放軍武器、軍演、軍力提升等新聞，往往都有很高點閱率與討論度。這反映出台灣社會表面上或許有抗拒與反彈，但在台面下，對大陸軍事力量究竟發展到什麼程度，一直有很強烈的關注。包括每年珠海航展，台灣前往採訪與參與的媒體、觀眾越來越多，也都反映出這種心理。



張鈞凱分析，若與1996年台海危機時相比，兩岸軍力對比的社會印象其實已經出現根本翻轉。二、三十年前，台灣社會對解放軍的印象仍偏向落後，但今天在西太平洋範圍內，解放軍與美軍之間的實力消長，已開始對台灣社會產生明顯心理效應。過去那種認為美軍在西太平洋必然擁有絕對優勢的印象，正逐漸動搖，甚至可以說已走向某種程度的破滅。



張鈞凱提到，這樣的轉變不只是因為單一事件，而是許多因素長期累積的結果。從美軍航艦受損後需要很長時間修復顯示了美國造船業的空洞化，到俄烏戰爭中美國鼓吹戰爭卻不願真正投入足夠軍力與資源支援烏克蘭，甚至特朗普在白宮威脅要停掉對烏克蘭軍事援助。都使台灣社會對美國產生“口惠而實不至”的觀感。



他指出，再加上美方一面在台灣持續推動軍購，一方面又在日本鼓吹“台灣有事就是日本有事”，但自己卻把沖繩的海軍陸戰隊逐步後撤到關島，更讓人覺得一旦真的發生衝突，美方更像是希望台灣與日本站在第一線承擔風險，而自己則把主力放在後方保存實力。