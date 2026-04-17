關注：賴走極端　綠選將爭相蹭蔡英文

蘇巧慧日前與賴清德在白沙屯媽祖出巡同台，但臉書並未發兩人合照。（取自蘇巧慧臉書） 中評社台北4月21日電（記者 黃筱筠）農曆三月份是“媽祖生”，全台灣都在瘋媽祖，除了苗栗拱天宮白沙屯媽祖出巡，台中大甲鎮瀾宮媽祖也隨後跟進。政治人物不只來蹭媽祖的熱度，也拉攏宗教媽祖信徒。但民進黨出現另外現象是，大家跟著蔡英文腳步跟進出巡活動，試圖要靠蔡人氣拉抬選舉。



賴清德日前白沙屯媽祖出發往北港進香前，也到拱天宮恭迎媽祖出龕，民進黨提名的新北市長蘇巧慧、台中市長參選人何欣純、苗栗縣長參選人陳品安、彰化縣長參選人陳素月以及南投縣長參選人溫世政等人出席陪同，但蘇站離賴非常遠，臉書發文也沒放兩人合照，而是賴獨照，蘇與其他參選人合照。



蔡英文20日也加入白沙屯媽祖回鑾擔任一天“香燈腳”，包括蘇巧慧、陳品安、台東縣長參選人陳瑩等多位縣市長參選人在臉書發文，蘇巧慧這次則放上多張和蔡合照。就連民進黨提名高雄市長參選人、賴清德人馬、新潮流“立委”賴瑞隆都需要蔡英文助陣，日前與英系高雄市長陳其邁與蔡英文大陣仗陪同賴瑞隆在高雄健行。



甚至連美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言都要與蔡英文合體爬山，強調台美關係是堅實夥伴。



賴清德執政之後民粹化，綠營支持者“青鳥”言論極端化等，在大罷免失敗之後，這些狀況更加嚴重，最近有關引進印度勞工進來台灣，因遭到輿論反對，有綠營側翼就在網路帶風向，反指控是國民黨提出這個政策，但後來被查證是民進黨政府主導政策，所簽署MOU獲“立院”審查同意。



美國貿易代表署發布《2026各國貿易評估報告》（2026 NTE）中，目標是要台灣開放切片馬鈴薯發芽或腐爛可進口，外界也擔憂可能有食安疑慮，但有綠營側翼竟然在網路帶風像指出，馬鈴薯發言後外國都還是可以吃，只有台灣人不吃，力挺“賴政府”要放寬發芽馬鈴薯進口台灣，只需剔除發芽部分，就可進行加工使用。