花蓮縣長民調兩人對戰　魏嘉賢領先游淑貞

國民黨花蓮縣長提名人游淑貞。（中評社 資料照） 中評社台北4月21日電／年底花蓮縣長選戰，民進黨至今仍未推出人選，中國國民黨提名吉安鄉長游淑貞，花蓮縣議長張峻、縣議員魏嘉賢，則以無黨籍表態參選。根據《求真民調》20日發布最新民調顯示，在三強鼎立情況下，游淑貞以32.5%支持度領先；在好感度上則由魏嘉賢居冠。



民調指出，在三強鼎立情況下，游淑貞支持度32.5%，魏嘉賢28.6%、張峻21.8%、7.7%尚未決定；9.4%無明確意見。



若是兩人對決，魏嘉賢對戰游淑貞，魏以43.7%支持度明顯領先游的35.4%，另有6.8%尚未決定、14%無明確意見。若是由張峻對戰游淑貞，游以51.3%支持度大幅領先張的28.7%，兩人差距22.6個百分點，另有5.3%尚未決定、14.7%無明確意見。



民調進一步交叉比對政黨傾向，在魏嘉賢對決游淑貞情境下，魏嘉賢獲得有62.4%民進黨支持者支持、55.6%民眾黨支持者表示支持、39.8%不偏向任何政黨受訪者支持，游淑貞衹有在國民黨支持者及無明確意見受訪者中，領先魏嘉賢。



在好感度部分，魏嘉賢平均評價已達60分以上，顯著高於中性基準，顯示其整體形象穩定且具正面基礎；反觀其他候選人，多仍停留於中性區間，尚待突破。



整體而言，此次民調所呈現的不僅是支持度的高低變化，更揭示選戰結構的轉變。在三強競爭態勢中，魏嘉賢已不僅是參與者，而是逐步形成領先並持續擴張優勢的主導者。隨著中間選民陸續表態與選票集中效應發酵，其領先幅度仍有進一步擴大的空間。



本次調查由求真民意調查股份有限公司執行，訪問期間為2026年4月7日至4月10日，對象為設籍花蓮縣且年滿20歲具投票權之民眾，採市話與手機雙底冊抽樣，共完成1,086份有效樣本，其中市話762份、手機324份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.97個百分點，並依據“內政部”最新人口資料，就戶籍地、性別、年齡及教育程度進行多重反覆加權，以提升樣本代表性。