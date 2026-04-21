郭正亮佩服許舒博　曝綠將開放兩岸2交流

商業總會理事長許舒博20日出席“產業界對大陸近期惠台政策措施的看法”記者會。（中評社 資料照） 中評社台北4月21日電／商總理事長許舒博20日表示，邀集七大公協會發聲，沒有接到任何陸方的電話，反倒是接到台灣政府的詢問，政府不要扣帽子的方式來壓抑產業界聲音。前“立委”郭正亮表示，民進黨知道旅遊、陸生必須開放，否則台灣產業都快倒了，他很佩服許舒博排除萬難。



郭正亮20日在《亮話天下》節目提到，綠營高層說，盼小兩會交流制度化，民進黨厲害了，10大利多，他們只看到這一點。民航小兩會，要來談直航點的擴大？可以，那小兩會要不要制度化？民進黨就只要這一點，為什麼？



郭正亮強調，民進黨要表達的就是：“我沒有九二共識，兩會還不是照樣接觸”？民進黨只要這個，只要政治得分，不管人民是否經濟得分。民進黨執政，沒有九二共識，大陸照樣要跟他談！光這一點他就爽爆了。



郭正亮觀察，其實民進黨現在非常緊張，知道台灣旅遊業現在真的很慘。畢竟要選舉，他們怎麼可能不知道基層聲音？民進黨還知道一件事情：陸生再不來，台灣有很多學校會倒！所以賴清德才會說，可以先從重啟雙方對等的觀光旅遊、還有學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。



郭正亮指出，就是今年，民進黨會推動這兩點，一個是兩岸旅遊，這個不推不行，台灣旅遊業“死傷遍野”，真的太可憐了！民進黨總該讓人家有一點“活”可以吃吧！那些從事導遊、民宿業者都快撐不下去了。



郭正亮表示，他蠻佩服許舒博，因為許舒博排除萬難，排除萬箭穿心，現在一大堆人要扣他紅帽！