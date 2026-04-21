抹紅商總引反彈　卓榮泰：會與產業互動

“行政院長”卓榮泰受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月21日電（記者 鄭羿菲）台灣商業總會理事長許舒博昨召集7大產業公會代表，針對大陸十項惠台措施發聲，許舒博也罕見動怒駁斥“賴政府”質疑產業遭陸施壓，更爆料沒接到陸方電話，反而接到台政府施壓電話。“行政院長”卓榮泰21日也定調不再與產業衝突，他緩頰道，未來會保持良好互動與合作。



“行政院長”卓榮泰21日率部會官員赴“立法院”報告2026年度政府總預算案的編製經過，並備詢。



卓榮泰會前接受媒體訪問表示，全台各大工商團體與政府都持續保持非常好的互動，政府的若干政策推出時，也得到工商團體很多支持。未來我們還是會在對“國家”最有利、產業最有利、人民最有利的方向，彼此的合作。



大陸12日公布十項惠台措施，台灣商業總會昨召集7大產業公會代表發聲，但消息一曝光便遭“賴政府”各部會高度關注，抹紅商總遭陸施壓。許舒博幾乎整場猛批，火藥味十分濃厚，更強硬回擊，產業界也是有選票的！若政府要站在產業界的對立面，對不起，他就是不能支持！



許舒博20日要召開記者會前，陸委會、“交通部”“觀光署”都接連表態。陸委會稱大陸企圖以商逼政，要業者不要被利用。而在許舒博發怒爆料反而接到“賴政府”施壓電話後，陸委會則不再強調產業界遭陸施壓，而是表達，商總及各產業公協會反映部分業者意見，政府可以理解，但希望業者也能瞭解，政府的責任就是維護國家整體最大利益，絕對不會站在產業及人民的對立面。