十措施　卓榮泰：待時機成熟可主動邀陸協商

“行政院長”卓榮泰受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月21日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文日前赴陸訪問，大陸隨即於12日公告十項惠台措施。“行政院長”卓榮泰21日表示，國共兩黨所談十項涉台措施，應要有公權力作為協商基礎，政府會做好各項準備，只待“時機成熟”，“我方”也可主動向對方提出邀請協商，無論是商務旅遊、各種農漁民合作等，我們可以主動做。



大陸12日公布十項惠台措施，包括恢復兩岸直航航點、恢復上海及福建居民來台自由行、福建與金馬“四通”、農漁產品輸陸、服務遠洋漁業、食品輸陸便利、台劇在陸播放及支持中小企業開拓大陸市場等。



“行政院長”卓榮泰21日率部會官員赴“立法院”報告2026年度政府總預算案的編製經過，並備詢。



卓榮泰會前接受媒體訪問表示，此次國共兩黨談的十項涉台措施，很多都是過去都已談論過，只是有時進行、有時中斷，讓產業與人民陷於不穩定、不確定的狀態。我們一直希望雙方都能夠秉持正確的態度是，歡迎各種健康有序的交流，也歡迎對等尊嚴的各項協商。他強調，這樣的交流協商大門，我們永遠敞開，不會中斷。



卓榮泰舉例道，如去年2月，台旅會就主動聯繫海旅會，希望就雙方觀光各項旅遊的品質、安全、穩定跟公平等進行協商，但海旅會卻一直沒有答覆。過去2年，台灣人民自行組團前往中國大陸地區的約有1萬3400團、人數達31.7萬人次之多，對方來的卻是寥寥可數，這呈現出一種不對等不公平的狀態。



卓榮泰說，雖然如此，我們還是認為所談的各項涉台措施，都應該要有公權力作為協商的基礎。政府會做好各項準備，甚至只要時機成熟，我們也可以主動向對方提出邀請協商。而所謂的時機成熟，就是雙方要有對等、友善的交流態度，雙方也要有對於所要談的內容能夠公開且明確，同時雙方更要有長期穩定合作的誠意與意願。



卓榮泰指出，只要有這樣的時機，我們願意主動提出各種雙方應該談的，無論是商務旅遊，無論是各種和農漁民的合作等，這個都是我們可以主動做，但一定是要等待雙方有這樣的交流誠意跟這樣的合作的意願。