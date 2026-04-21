邱垂正坦言曾致電許舒博　有關懷沒施壓

陸委會主委邱垂正接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月21日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文訪陸後，大陸宣布惠台十項措施，商業總會昨邀集七大公協會產業，向“賴政府”呼籲，只要對產業、人民有利該開就開、該放就放。對此，陸委會主委邱垂正今天受訪時表示，希望相關議題能回歸到，正視我們公權力的存在，同時回歸到兩岸正常互動機制裡，透過政府與政府之間，不預設前提，在對等尊嚴下與對岸協商，這樣最能確保所有民眾最大權益。



至於昨天的商總記者會前，有傳出部會官員致電施壓業者？邱垂正說，我們有進行業者的瞭解，這部分可以問商總理事長許舒博。但許沒有回他的電話，但許應該知道，我們都是一起為民眾為業者權益而努力的，沒有所謂施壓，我們衹有關懷支持沒有所謂施壓。



“行政院長”卓榮泰今天率領部會官員前往“立法院”，報告政府總預算案編製經過並備質詢，邱垂正在會前受訪時，針對商總呼籲政府接受大陸惠台措施一事做出以上表示。



邱垂正表示，政府始終關懷並支持相關業者，政府也會和業者與人民站在一起一致行動。



邱垂正說，政府支持對等尊嚴健康有序的兩岸交流。任何涉及到公權力事項，應該要由政府透過政府在不預設任何政治前提下，對等尊嚴來溝通達成協議。