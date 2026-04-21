陳揮文：曹興誠是票房毒藥沈伯洋忍痛切割

媒體人陳揮文表示，在台北市長選戰，曹興誠只會是沈伯洋的票房毒藥。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北4月21日電／聯電前董事長曹興誠18日受訪表示，綠委沈伯洋是台北市長不二人選，還稱市長蔣萬安一定不敢面對沈，因為兩人若同台辯論那高下立判。名嘴陳揮文表示，大罷免說明會，曹根本不是藍委徐巧芯的對手。在台北市長選戰，曹興誠只會是沈的票房毒藥。



陳揮文強調，所以這個不用騙人，曹興誠就是票房毒藥！要選台北市長，靠5%偏激選票是選不上的，必須要過半才行。所以他才說，沈伯洋這個“忍痛切割”是比較現實的，所以就說有事、不能跟他同台，有這麼現實的事情？



陳揮文20日在《新聞大白話》節目提到，去年在大罷免的說明會，罷免徐巧芯的領銜人是曹興誠，曹興誠來勢洶洶，一副要給徐巧芯“洗臉”的樣子？“我對徐巧芯提出嚴厲的批評，我們做人要有敬老尊賢的精神，大家去看那個說明會，曹興誠根本不是徐巧芯的對手，被按在地上摩擦！”曹興誠明明講不過徐巧芯，還要嗆什麼“罷不掉徐巧芯，我就如何如何”？



陳揮文表示，報導說什麼沈伯洋、曹興誠“同台破局”，他覺得這個操作比較“現實”，因為曹興誠是票房毒藥。選台北市長跟選“立委”是不一樣的。想當初，吳思瑤2024年怎麼當選“立委”的？是張斯綱跟侯漢廷票分散，才當選的！吳沛憶不是也是這樣子？



陳揮文指出，當初大罷免的時候，沈伯洋跟曹興誠焦不離孟、孟不離焦。吳思瑤當過三屆市議員、三屆“立委”，沈伯洋呢？“沈伯洋連里長都沒選過！你（民進黨）怎麼讓沈伯洋去選？”王世堅這些人要出來承擔，怎麼讓一個什麼都沒選過的去選市長？



陳揮文質疑，如果是沈伯洋去選，曹興誠會扮演什麼角色？“要不然就是曹興誠自己去選！”