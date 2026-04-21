總預算案卡關有解　卓榮泰稱帶著滿滿誠意

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月21日電（記者 鄭羿菲）今年度總預算案卡關有解，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜日前召集朝野協商達共識，21日將付委審查。有別於過往朝野劍拔弩張的氛圍，“行政院長”卓榮泰今身段放軟，他表示，他帶著滿滿的誠意與滿滿的期待來報告，期待有別於以往行政、立法兩院的關係，盼儘速審議，也能合理寬列。



今年度總預算案因朝野對立嚴峻卡關逾270天，主因是在野黨藍白認為，“行政院”並未依“立法院”三讀通過的法條編列軍人待遇條例與警察人員人事條例相關預算，韓國瑜日前召集朝野協商，各黨團達成共識，擬於21日將總預算案交付委員會審議，“行政院”則將在半年內提軍人待遇修法與軍公教保障，並立即先行動支718億元預算。



“行政院長”卓榮泰21日率部會官員赴“立法院”報告“115年度“中央政府”總預算案”編製經過，並備詢。



卓榮泰會前接受媒體訪問表示，今天“行政院”帶著滿滿的誠意與期待來向“立法院”報告，今年度“中央政府”總預算歲出歲入編制情形，當中牽涉到“國家安全”、經濟發展、人民福祉、公共建設，及科技的持續領先。



卓榮泰說，他當然期待“立法院”能夠有別於以往與“行政院”之間的關係，經過200多天的延宕後，第一個希望能夠盡速審議。第二個在面對近期中東情勢的情況下，很多預算都非去年編制時所能夠預先設想的。他也希望“立法院”能夠在審查過程中合理寬列，讓政府有更大的能量協助人民一起面對國際情勢發展。