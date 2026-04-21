訪美見不到議員？鄭麗文：沒那麼小家子氣

國民黨主席鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北4月21日電／中國國民黨主席鄭麗文預計6月訪問華府，不過由於軍購及習鄭會等議題，傳出即使鄭訪美，恐怕見不到國會議員，又或遭到冷落等傳聞。對此，鄭麗文20日接受“歷史哥”李易修專訪時表示，事實上已經有美國重量級的國會議員多次邀請她，“美國沒像大家想的那麼小家子氣”。



鄭麗文透露，訪美應該還是6月最有可能，希望這次能接觸到不一樣的朋友。除了官方行程一定有，包括各州國會議員、州長，都會做適當安排。雖然還沒開始聯繫，但“層級當然是愈高愈好”，時間點會選在美國國會開議期間。



鄭麗文提到，最近一直有人說她去華府也見不到美國國會議員。但事實上，已經有美國重量級議員不止一次希望她趕快去訪問，要跟他們聯繫溝通，“美國沒像大家想的那麼小家子氣”。



鄭麗文希望去美國能夠讓美國理解她的論述跟願景，讓美相信她不只為兩岸好，也符合美國利益與國際利益。傳達清楚訊息讓世界不要再回到冷戰時代，要對和解交流有信心，不同文明間可以彼此尊重欣賞，包容共同存在這地球上，不是誰要消滅誰，誰贏過誰的零和遊戲。



鄭麗文不諱言，“我的主張跟出現，在美國的圈子內，已經引起論戰”，這是非常好的事，“是我想要看到的”。美國一流學者很多，希望他們跳出既有框架的思維，不要把聰明智慧浪費在戰爭上，應該集結全世界最厲害大腦思考，怎麼開創和平而不是打仗。



鄭麗文表示，大家關心美方對國民黨有很多誤解或成見，且對她也有誤解。但她是很誠實的人，對美國的朋友來講，她曾經參加過民進黨、曾主張過“台獨”、曾留學美國和英國，所以不可能不理解美國的重要性，也不會不看重美國的影響力，“不然我就是個白癡”！



鄭麗文指出，希望把她此趟去北京見中共總書記習近平的感受跟想法，帶到美國讓國際社會看待此行帶來的激盪。兩岸關係要務實也要有創意，不要提到台灣第一時間就想到“第一島鏈”，想到東西雙方對峙最前線，台灣難道不能轉化為和平繁榮區嗎？鄭希望緩和全球軍備競賽這件事，“不要再把大把銀子丟到買武器、造武器上”。

