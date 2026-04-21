郭正亮憂發芽馬鈴薯　恐進學校營養午餐

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北4月21日電／發芽馬鈴薯含“龍葵鹼”恐致食用者中毒，過往台灣規定進口馬鈴薯只要有1顆發芽，整批退運，但台美對等貿易協定（ART）規範，未來僅需“單顆剔除”，引發爭議。前“立委”郭正亮20日在網路節目示警，不只馬鈴薯，未來所有爭議食品進口，恐將進入校園營養午餐。



郭正亮20日在網路節目《亮話天下》指出，馬鈴薯進口台灣最多的就是美國，佔50到80%，約8萬到12萬顆之間。以前規定，只要進來的馬鈴薯有長芽，整櫃退回！台灣有一個進口物品含毒的法律規定，馬鈴薯長芽會有龍葵鹼，人如果吃了可能會呼吸停止！



“這可能會死的！”郭正亮強調，這不是萊克多巴胺瘦肉精，龍葵鹼要234度才會被破壞，我們普通煮馬鈴薯最多100度。所以過去不管哪國，我們台灣都用最嚴格的規範。“結果今年2月，這不是鄭麗君嗎？又來了！”台美經貿小組受到美國壓力，這是在運輸的“中途長芽”，怎麼可以退回？結果，台灣跟日本都接受了。



郭正亮指出，以後如果發芽，就送到指定場所“分檢”，也就是“揀貨”，把發芽的挑出來丟掉。國民黨籍“立委”楊瓊瓔質詢時強調，進口廠商如果沒有分檢，把發芽的挑掉，我們怎麼知道廠商有沒有分檢？到時候民眾吃了出問題，廠商不認帳，誰能把關，誰能把這個因果關係說清楚？“我們的官員沒有答案！”



郭正亮說，他經常去便利商店吃馬鈴薯沙拉，“麻煩大了！”不只如此，民進黨即將讓這些爭議的進口食物全面進入，而我們本來心中認定的，食安比較脆弱的地區，比如說學校、營養午餐，“以後基改大豆就要進去了！就是這種政府？”