噴柯文哲辣椒水分局長涉派系？劉世芳不回應

台“內政部長”劉世芳受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月21日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨創黨主席柯文哲17日陪同議員參選人在台中逢甲夜市掃街，卻遭辣椒水波及，後經調查，是台中市第六分局長周俊銘於執勤時朝地面試噴辣椒水，因風勢影響而導致，周員遭記過懲處、調職並函送法辦。對此，“內政部長”劉世芳今受訪表示，相關懲處尊重“警政署”決定，但強調勤務指揮官有處置失當，應負責任。



媒體追問，民眾黨議員參選人質疑該分局長背後可能涉及派系背景，事件有政治因素？劉世芳說，不針對個別參選人的說法做出回應，整體處置原則是尊重“警政署”的專業判斷與決定。



“立法院”今邀請“行政院長”卓榮泰率領部會官員報告政府總預算案編製經過並備質詢，劉世芳在會前受訪時做出以上表示。



劉世芳表示，有關台中市警第六分局長在處置該事件上，“內政部”尊重“警政署”的懲處結果。而分局長身為勤務指揮官，在處置過程中，不論時間掌握或應對方式，若有不當或失措情形，就必須接受懲處，至於懲處的範圍，則由“警政署”依其裁量決定。



媒體追問，從事發到分局長出面說明間隔兩天，是否過久？劉世芳說，“警政署”已將整體過程查明清楚，對於勤務指揮官在處置上的失當與失措，相關責任須由其承擔，懲處的量刑範圍同樣尊重“警政署”的裁量。