台官方與美F-16合影　軍武迷發現沒彈射椅

台“國防部”副部長徐斯儉（中）與駐美代表俞大㵢（左）、空軍副參謀長田忠儀（右）一同於F-16戰機前合影。（照片：台軍方提供） 中評社台北4月21日電／台“國防部”日前表示，軍政副部長徐斯儉於3月16日率團親赴美國F-16 BLK70戰機生產線，於“完成組裝”之戰機前合影，並赴生產線視察台灣訂購戰機之生產狀況。中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正日前在政論節目指出，軍武迷把照片放大，發現座艙罩裡面沒有椅子，因為彈射椅的產能追不上。



根據《軍聞社》3月21日報導，“國防部”表示，軍政副部長徐斯儉於美東時間3月16日率團，在台駐美代表俞大㵢、空軍副參謀長田忠儀及駐美軍事代表團團長魏中興陪同下，親赴美國南卡羅萊納州F-16 BLK70戰機生產線，見證由洛克希德馬丁公司完成驗收飛行測試（Acceptance Check Flight）之首架機。



報導表示，徐斯儉一行除於“完成組裝”之戰機前合影，並赴生產線視察台訂購戰機之生產狀況。洛馬公司表示，目前該公司已配置數百員工，相關生產無料件或人力窒礙，正以兩班制全力產製。由於F-16 BLK70戰機係專為台灣設計的新機型，各種系統、線路、軟體彼此的適應相容，仍需透過不斷試飛進行調校，然後立即回饋產線調整。這些程序是為了確保戰機的品質及飛行安全，必須仔細進行，不得省略。



報導指出，於生產線完成組裝及洛馬公司“驗收飛行測試”的戰機，將由美政府進行最後驗收飛行，2026年可啟動飛交返台作業。“國防部”說明，將持續透過台美安全合作機制，與美方協同推動相關作業，加速完成戰機飛交返台作業。



中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正日前在政論節目《專家來了》表示，軍武迷把照片放大，發現座艙罩裡面沒有椅子，因為彈射椅的產能追不上。