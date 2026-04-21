蔡壁如表態民調若有提升　不排除選彰化縣長

民眾黨前“立委”蔡壁如20日表示，若地方支持，願意站出來選彰化。（截自“國民開小會”YouTube直播畫面) 中評社台北4月21日電／年底地方大選升溫，其中在彰化縣，民進黨已派出“立委”陳素月參選縣長，中國國民黨人選擇遲未出爐。台灣民眾黨中央委員、前“立委”蔡壁如20日表態，有意願參選彰化縣長，地方上若有人支持，希望能站出來。



此外，蔡壁如表示，自己近期參與大甲媽祖遶境，期間曾遇到白營支持者抱怨，民眾黨內近期亂糟糟，近日被開除黨籍的前“立委”李貞秀“到底在搞什麼”，希望她趕快回去整頓民眾黨、接任黨主席，有人更稱，“妳如果沒有回去，到年底可能就土崩瓦解了”。



蔡壁如昨天在網路節目《國民開小會》中，主持人謝曜州問到參選彰化縣長的意願時表示，台中海線地區是自己一直深耕的地方，過去到彰化多是抱持“交朋友”的心態，但因目前彰化縣議會疑似決定委託民調公司調查民意，若地方上有人支持，或是很歡迎自己去，“我覺得我應該要站出來”。



蔡壁如透露，相關民調首先會針對自己與國民黨考紀會前主委、律師魏平政進行比較，接著再讓兩人與陳素月對決。謝曜州分析認為，理論上，由於知名度高於魏平政，蔡壁如的出線機率極高。蔡則表示，若民調數字有起色，自己不排斥參戰。