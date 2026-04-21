混血役男遭霸凌　藍委：買武器不如管好人

藍委賴士葆受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月20日電（記者 莊亦軒）一名台日混血的義務役男，傳出遭長官以羞辱性言語霸凌，該役男於社群平台發文求助後引發社會關注。中國國民黨籍“立委”賴士葆20日在“立院”受訪表示，此事件顯示軍中管理問題仍層出不窮。相較於“國防部”一味推動特別預算、爭取高額軍購，再好的武器也需要人來操作，只重武器、不重人員素質與管理，未來即使裝備到位，實際效果也勢必大打折扣。



根據當事役男在Threads發文指控，他被上尉連長在素不相識的情況下，多次在公開場合對他進行人格侮辱，包含稱呼其為“死日本鬼子”，並出言羞辱“你媽和你都是○牲”；宣稱役男來台當兵是“來贖罪的”，甚至要求役男協助投放“日本人向台灣道歉”的圖文；晚點名時刻意針對，要求其答數舉手長達數分鐘，並辱罵與其交談的鄰兵都是“漢奸”。面對役男抗議，連長竟囂張回應：“你去打1985（軍隊申訴專線）我也沒在怕，我很習慣的。”



賴士葆表示，“國防部長”顧立雄目前正積極推動特別預算，說服社會、“立院”接受高達新台幣1.25兆元的軍購規模，但武器買得再多，最終還是要靠人來操作，因此人的管理至關重要。軍中管理若問題不斷，時不時就有爭議事件爆出，將使整體戰力受到影響。與其花這麼多力氣說服朝野替龐大軍購買單，不如多花點心思在軍紀與人員管理的加強上，這才是更根本的問題。



賴士葆指出，若未來裝備採購到位，卻沒有合適的人能妥善操作，或者有人員素質與品德管理上的疑慮，那麼再先進的裝備也難以發揮應有效果。從這個角度來看，軍中內部治理與訓練文化，應是當前軍隊體系不能忽視的重要一環。