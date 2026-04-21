黃捷選高雄綠主委　喊全力輔選賴瑞隆

綠委黃捷21日前往高雄市黨部登記參選主委。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月21日電（記者 蔣繼平）年底選戰高雄市長由綠委賴瑞隆對決藍委柯志恩，民進黨高雄市黨部本周進行主委改選登記受到矚目。33歲的綠委黃捷21日在議長康裕成等跨派系女性民代陪同下前往登記，營造女力崛起與年輕世代的畫面，並高喊“團結拚勝選，高雄全壘打”口號。



民進黨5月24日進行地方黨部主委等黨職的改選，其餘縣市上周已登記完畢，高雄市黨部晚一周進行，主委領表登記從4月20到24日。外界盛傳陳其邁推薦黃捷接棒參選，新潮流菊系也表達祝福，尚未傳有其他人選挑戰，可能形成同額競選。



黃捷21日上午前往市黨部登記參選主委，邀請黨內跨派系的女性議員及新人陪同，包括議長康裕成，議員黃秋媖、李雅慧、黃飛鳳、鄭孟洳、湯詠瑜、陳慧文、李雨庭等人，還有本屆參選的新人鄧巧佩、黃敬雅、陳琳潔。



黃捷表示，她擔任主委最重要的工作就是全力輔選賴瑞隆，還有議會過半、議員全壘打、基層里長都能當選，繼續延續陳其邁高滿意度的執政。對她來說，比較擅長當然是空戰部分，她會透過社權媒體把民進黨的好與優秀人才讓大家知道。



黃捷也提到，這段時間請益許多前輩與黨公職，包括高雄7位綠委，所有建議都銘記在心。高雄38區，她最近已經跑3分之2了，讓基層聲音傳到黨內，讓黨與基層走在一起。就像啦啦隊隊長，讓所有球迷站起來，為高雄隊加油，是最重要的工作。



針對黃捷有機會成為民進黨在高雄縣市合併後第一位女性主委，康裕成表示，她自己也是第一位女議長，女力崛起在黨內歷史中已經是現在完成式，未來期望年輕世代在接棒過程當中承擔更大責任，以“女力崛起、年輕世代”一起來壯大力量。