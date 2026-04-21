邀陸配子女參政？民進黨：當然歡迎

左起，民進黨青年部主任黃聖文、新住民部主任張瑜庭、黨副秘書長何博文、綠委羅美玲、黨發言人吳崢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月21日電（記者 張穎齊）民進黨新住民部21日舉行“民主超新星：新二代青年培力營”宣傳記者會，邀請新住民二代青年報名參加培力營，且提供參政機會。至於是否有包括陸配二代？民進黨副秘書長何博文強調，當然非常歡迎，不管是陸配或是其他國籍的移民，都重視並歡迎。



新住民綠委羅美玲強調，過去2年已有21名新住民二代參與“國會”實習計劃，其中也包含4、5名陸配子女，部分人已進入“立委”或議員辦公室服務。



民進黨新住民部21日在黨中央舉行“民主超新星：新二代青年培力營”宣傳記者會，由民進黨發言人吳崢主持，與會者包括黨副秘書長何博文、新住民馬來西亞華裔“立委”羅美玲、新住民部主任張瑜庭、青年部主任黃聖文。



張瑜庭說明，培力營報名截止日為5月17日，並於6月6、7日舉行，歡迎對公共事務、新住民議題有興趣的新住民青年參與。



由於民進黨政府對陸配的立場，曾被外界質疑有所差別待遇，記者於會後詢問，培力營是否包含陸配子女並提供進入民代辦公室等機會？



何博文回應，民進黨對新住民政策不分族群，無論陸配或其他國籍移民，及其子女都同樣重視，“都是台灣的寶貝、台灣的孩子”，也鼓勵參與培力營，未來投入公共事務。



何博文表示，新住民為台灣社會帶來多元文化與活力，民進黨長期重視相關議題，去年已成立新住民部，並設置新住民委員會與全台69處諮詢服務據點，協助生活、就業等需求，近年也持續推動新住民二代參與公共事務，包括“國會”實習與培訓計劃，希望培養未來政治與政策人才。



羅美玲指出，過去2年已有21名新住民二代參與“國會”實習計劃，其中也包含4、5名陸配子女，部分人已進入“立委”或議員辦公室服務，對政治產生興趣，也加深對台灣的認同。新二代具備跨文化優勢，是未來公共事務的重要人才來源。



張瑜庭說明，此次培力營將安排多元課程與講師，讓學員瞭解台灣政治運作與公共政策，透過實務與交流，培養參與公共事務能力。



黃聖文強調，民進黨創黨以來即重視青年培力，盼透過此類活動，讓更多新二代在台灣民主社會中落地生根，不分族群文化，共同關心公共事務、參與民主發展。



吳崢表示，民進黨長期舉辦青年營隊與培力活動，許多現任民代皆曾參與相關訓練，在營隊認識的夥伴，未來可能成為政治路上的戰友，此次將新住民二代納入，更擴大青年參與基礎。最後眾人呼口號“民主超新星、新二代青年培力營！”