為藍白合重懲分局長？盧秀燕：“警政署”主導

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月21日電（記者 方敬為）台灣民眾黨創黨主席柯文哲17日在台中被噴辣椒水事件，經調查證實是台中市警第六分局長周俊銘為測試故障辣椒水設備所為，周因此遭記過拔官，該處分被質疑是中國國民黨籍市長盧秀燕為了藍白合作的政治考量。盧秀燕今天強調，周第一時間、第二時間都未坦承，這不只是烏龍事件，更是紀律與專業判斷力的問題，因此由“警政署”主導懲處事宜。



盧秀燕21日上午主持市政會議前受訪，針對台中市警第六分局長周俊銘的懲處，她表示，重懲並非因為分局長搞了個大烏龍，而是紀律與能力的問題。“警政署”為“內政部”轄下單位。



盧秀燕說，分局長在事發後眼見警方調度龐大人力、物力，對於逢甲商圈所有監視器、相關店家、可疑對象進行地毯式交叉比對與訪談，仍沒坦承自己行為，甚至檢警多次召開的專案會議，“出包的人”就在現場，但因為沒有坦承，以致於警察局必須勞師動眾。



盧秀燕強調，身為警察同仁，對於所使用的器材要有專業的瞭解，不可以故障了卻沒辦法處理，且身為主官，要有應變力和判斷力，如何處理突發事件也是對領導能力的考驗，且警察是一條鞭系統，嚴懲分局長一事，“警政署”全程參與主導。



至於為何24小時後承認，還拖了2天才公布？盧秀燕表示，警察局態度很清楚，案子辦到哪裡、就公布到哪裡，為了進行最後的確認，並瞭解是否有其他特別奇怪的原因，全案還會進行後續的追查，此案已經移送法辦，檢察官在偵辦中。