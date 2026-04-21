蕭旭岑喊話金溥聰別落跑　好好照顧馬英九　　

國民黨副主席蕭旭岑（左）接受“千秋萬事”廣播專訪。（照：中廣新聞網提供） 中評社台北4月21日電／馬英九基金會人事風波延燒，中國國民黨副主席蕭旭岑21日受訪表示，他不太確定現在基金會每天發的聲明，“有多少是跟馬英九真正的意思，是幾分之幾的馬英九？”他並點名呼籲“國安會”前秘書長金溥聰等人好好照顧馬英九，千萬不要落跑，“不要在些風波過去之後，就不管馬英九了。”既然要留在馬英九基金會，希望他們好好保護馬英九。



馬英九基金會昨發布馬英九聲明，呼籲三人小組盡快完成有關事證之調查報告。也請蕭旭岑、王光慈二人透過三人調查小組的調查程序充分說明或提出反證，請不要再透過媒體或特定人士持續散佈足以貶損基金會或馬英九本人名譽之言論，藉此影響調查結果之正確性。若調查違反財政紀律之事證屬實，必將循司法途徑尋求救濟，而若調查後，發現查無實證，亦將公開還蕭旭岑、王光慈二人之清白。



蕭旭岑今接受資深媒體人王淺秋《千秋萬事》專訪，蕭旭岑提到，昨看到馬英九基金會聲明，希望他或王光慈不要再透過媒體散布貶損基金會或馬英九的言論，“事實上我都沒有”，最近基金會顧問廖繼斌的發言，也不可能是他叫廖出來講的。他尊重董事會調查小組，但他不太確定現在馬英九基金會每天發的聲明，有多少是馬英九真正的意思，“是幾分之幾的馬英九？我不知道”。

