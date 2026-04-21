柯志恩酸誰在選市長　黃捷嗆怕民進黨團結

綠委黃捷21日身穿白色正裝現身登記參選高雄市黨部主委。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月21日電（記者 蔣繼平）民進黨籍“立委”黃捷21日登記參選高雄市黨部主委。針對中國國民黨高雄市長參選人柯志恩質疑“究竟賴瑞隆、還是黃捷選市長？”黃捷登記時反嗆，柯志恩一直在見縫插針，是在害怕團結的民進黨，民進黨只要團結就能守住高雄。



柯志恩日前質疑民進黨高雄市長參選人賴瑞隆欠缺個人政治魅力，需要大咖陪在身旁，日前與蔡英文、陳其邁健行時也感覺“找不到賴瑞隆”。另外針對黃捷參選民進黨高雄市黨部主委，柯志恩也說可能讓人好奇民進黨誰在選市長。



對此，黃捷21日表示，看到柯志恩的反應，可以知道柯志恩非常害怕團結的民進黨，柯志恩一直在找機會見縫插針，也一直都覺得民進黨初選完後就沒有團結了。但其實要讓柯志恩知道，民進黨傳統就是初選後就會團結。



黃捷表示，她來擔任黨部主委的話，要讓大家知道民進黨就是團結的，不分派系，大家站在一起，高雄隊就會打贏選戰守住高雄。相信柯志恩一定是看到民進黨這麼團結，所以讓柯志恩畏懼且害怕。



黃捷21日身穿白色正裝現身登記，被問到是否精心打扮？她說這樣比較正式，有主委的樣子。黃捷登記時也不忘秀出終身黨員證，並順便打廣告，希望大家多多入黨。此外，她還稱記者在門口沒有問她“柯志恩的題目”，害她有特別準備。