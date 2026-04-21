兩湖論壇明登場　許淑華盼對接惠台措施

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 2026兩湖論壇將在日月潭伊達邵登場。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月21日電（記者 方敬為）“2026日月潭VS.西湖－第十八屆兩湖論壇”將在22日於日月潭伊達邵登場，中國國民黨籍南投縣長許淑華今天表示，本屆論壇延續過往主論壇與分論壇交流慣例，交流內容涵蓋青年、觀光、文化、農產貿易等面向，杭州市將由副市長魯霞光率隊前來，期盼能持續深化南投與杭州的情誼，同時在大陸公布10項惠台措施之際，透過論壇為平台，有效對接。



由杭州與南投兩地輪流舉辦的“兩湖論壇”，今年由南投縣政府主辦，22日將在日月潭景區辦理主論壇及分論壇。



許淑華21日赴南投市“營南社區”貼紅榜，祝賀該社區榮獲“紫絲帶”認證，針對兩湖論壇議題受訪表示，南投縣與杭州市透過兩湖論壇的交流，今年已邁入第18年，多年來兩地不斷深化的互動，確實為地方帶來了許多實質的經濟助益。本屆論壇依循往例規劃主論壇與分論壇，在分論壇部分，以青年、觀光、文化、農產貿易為交流主題，並特別將南投縣榮獲全台首座“健康城市”認證的經驗作為分享重點。



許淑華說，在主論壇方面，則聚焦於“南投陶”等在地特色議題與對岸進行深度交流。此外，在教育層面上，我們也持續帶領學子參與兩岸交流，透過繪畫等多元的表現形式，讓孩子們看見兩岸不同的學習成果，進一步促進彼此瞭解與互動的機會。



許淑華進一步指出，除了既定的論壇議程外，更期盼藉此契機開啟更多合作的可能性，近期國民黨鄭麗文主席赴大陸參訪，大陸方面也公布了10項非常重要的惠台措施，希望能將兩湖論壇作為一個對接平台，針對南投產的優質茶葉及農特產品順利輸入大陸，以及簡化過去較為繁瑣的註冊程序等議題，進行實質的溝通。



許淑華說，同時，我們也積極探討兩岸直航航點恢復的便利性，並期盼能吸引更多大陸城市旅客來到南投觀光，這對本地的旅遊業者將會是莫大的幫助，期待這些具體且對南投發展有實質助益的訴求，能由杭州代表團帶回大陸做進一步的實際討論。



回顧過去，許淑華表示，兩湖論壇曾成功推動杭州市民專案來南投旅遊，十多年前更曾創下杭州市民破百萬人次造訪南投的佳績。基於這樣的成功經驗，我們也會在此次論壇中提出更多具體的觀光促進方案，全力協助旅遊業者創造利多。