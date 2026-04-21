發芽馬鈴薯爭議　王鴻薇嗆卓榮泰真死不改？

藍委王鴻薇。（中評社 張嘉文攝） 左起，陳駿季、卓榮泰及石崇良。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月21日電（記者 張嘉文）針對台美貿易協定（ART） 中有關美國加工用馬鈴薯進口檢疫標準放寬一事，引發台灣社會爭論，中國國民黨“立委”王鴻薇今天在“立法院”質詢“行政院長”卓榮泰時質疑，政府為配合美國要求，竟允許含有發芽或腐爛個體的馬鈴薯經剔除後進口加工，嚴重威脅全民食安，她嗆卓說，社會已經反彈如此之大，相關政策還死不改嗎？



卓榮泰對此強調，這是針對加工用的馬鈴薯，更不是把發芽的馬鈴薯拿去加工，這是錯的，我們對毒性的檢疫標準不變，而且會加嚴，他保證發芽、腐爛有毒的馬鈴薯，絕對不會進入市場。



“行政院長”卓榮泰今天率領部會官員前往“立法院”，報告政府總預算案編製經過並備質詢。



王鴻薇質詢時聚焦在近日社會爭論的美國發芽馬鈴薯議題，她提出數據說，發芽馬鈴薯中所含的毒素龍葵鹼對人體有害，但全台灣目前僅有兩家實驗室具備檢驗能量，且檢驗過程需耗時5至7天。她質疑，一個進口貨櫃動輒10萬顆馬鈴薯，海關根本無法落實精準檢驗，等檢驗結果出來，馬鈴薯都長成一堆葉子了。她批評政府為了換取政治協議，不惜犧牲民眾食安。



卓榮泰對此澄清，此次調整是針對“加工用馬鈴薯”的檢疫條件，而非將發芽馬鈴薯拿去加工，兩者有本質區別。他強調，“我方”對毒性的檢疫標準不僅未放寬，反而會加嚴。

