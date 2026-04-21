發芽馬鈴薯叩關　許淑華批對美照單全收

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月21日電（記者 方敬為）美國貿易代表署日前發布“2026貿易評估報告”（2026 NTE），其中提到要求台灣開放切片馬鈴薯發芽或腐爛可進口，引發外界質疑，民進黨政府對此強調有把關機制。中國國民黨籍南投縣長許淑華今天對此表示，當前行政團隊面對美國各項要求顯然是照單全收，這必不符合經貿談判精神，呼籲政府要守護食安與民生經濟，而不是任美方予取予求。



藍委日前踢爆，民進黨政府在台美貿易協定（ART）針對美國馬鈴薯，大開方便之門，不僅放寬查驗標準，“馬鈴薯若發芽，剔除後仍可放行，不必整批退運”，還開放發芽馬鈴薯“可以加工後販售”，直接將馬鈴薯進口的檢疫責任轉嫁給民間加工廠。



許淑華21日赴南投市“營南社區”貼紅榜，祝賀該社區榮獲“紫絲帶”認證，針對美國馬鈴薯進口爭議受訪表示，目前看來，民進黨政府對美國提出的各種要求，都是照單全收，這點非常不合理。



許淑華強調，在軍事採購方面，無論是藍、白、綠各黨派，大家基本上都抱持支持的態度，然而，針對美國開出的關稅條件或進口農特產品，尤其是面對有疑慮的進口食品，台灣竟然不能退貨，得概括承受美國所有條件，恐怕產生負面效應，尤其在食安與農產品把關的底線上，政府不應該也絕對不能讓步。



此外，許淑華提到，民進黨政府在與美國談判的過程中，有太多內容至今仍未公開，甚至連美國農特產品進口的具體品項到底有哪些，到現在都沒有對外說清楚，民眾無法掌握資訊，政府往往要等到有資訊揭露出來，或是“立法院”的有民代查出問題後，才被動地出來回應，而這些都牽涉到民眾最基本的民生與食安問題。她呼籲政府要守護食安與民生，而不是任美方予取予求，這樣才能讓民眾感到安心。