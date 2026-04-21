蕭旭岑喊話別落跑　金溥聰：調查完後說明

金溥聰。（中評社 資料照） 中評社台北4月21日電／馬英九基金會人事風波延燒，中國國民黨副主席蕭旭岑21日受訪點名“國安會”前秘書長金溥聰等人好好照顧馬英九，千萬不要落跑。金溥聰隨即上火線發表聲明表示，會等三人調查小組的調查報告完成後，親自面對媒體，完整說明他協助馬英九調查此事的始末，及所有相關事實，絕不會逃避。



馬英九基金會的“三人小組”由基金會董事薛香川、尹啟銘、李德維組成，由董事會授權針對基金會前執行長蕭旭岑、王光慈遭指控違反財政紀律案進行調查。基金會4月20日表示已寄出雙掛號信件供董事查閱，催促小組開會。對此，李德維反嗆才剛過周末尚未收到信件，“郵局你家開的？”



金溥聰聲明全文如下：



財團法人馬英九文教基金會馬英九董事長昨日已請三人調查小組盡快完成調查報告，他不必跟當事人針鋒相對，徒增事端，他只需靜待三人小組的結案報告盡速出爐，讓證據說話，只要水落石出，真相自會大白。



針對蕭旭岑強調外界對他有許多不實指控，金溥聰表示，據他瞭解，馬英九基金會從未對外放話，也請當事人不要輕易受人挑撥。



對於當事人直接點名他，要“好好照顧馬英九，不要落跑。”金溥聰承諾將會等三人調查小組的調查報告完成後，親自面對媒體，完整說明他協助馬英九董事長調查此事的始末，及所有相關事實，絕不會逃避。