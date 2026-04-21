顏慧欣霸凌案約談楊珍妮？人事長：我不曉得

蘇俊榮。（中評社 莊亦軒攝） 藍委張智倫。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月21日電（記者 莊亦軒）“行政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣離世後，傳出生前遭長官職場霸凌。對於“政院”調查是否已經約談總談判代表楊珍妮？“行政院”人事行政總處人事長蘇俊榮今天說，“因為整個程序進行的過程中是保密的，我個人不曉得，”。



對於顏慧欣父親顏慶章表態願意協助調查，會邀請他嗎？“行政院長”卓榮泰說，“這個完全尊重四位外部委員的調查流程，我們完全從不做任何干涉。問誰、不問誰、問什麼內容，尊重四位外部委員”。



卓榮泰21日備詢時表示，關於此事件我們特別慎重，委請4位外部委員，希望能給他們更多時間。因為當事人已經不幸往生，只能從周遭環境來去做瞭解。



針對顏慧欣生前疑遭職場霸凌案，卓榮泰上月指示啟動調查，為確保公正，特例聘請外部專家組成調查委員會，預計兩個月內提交報告，現已展開事實釐清程序。



卓榮泰21日應邀到“立法院”報告“總預算案編製經過”並備質詢。中國國民黨籍“立委”張智倫質詢時，問到過往衹有重大霸凌案調查時間才會到兩個月，顏案是否也屬重大案件。



卓榮泰連忙回答，因為當事人已經不幸往生，很遺憾沒有辦法詢問到本人。必須從周遭同事、工作環境、時間落差等等，至於現在進行的進度人事長最瞭解。

