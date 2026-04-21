蕭旭岑：商總是為人民請命連林濁水都認同

蕭旭岑今天接受王淺秋專訪。（取自《千秋萬事》） 中評社台北4月21日電／中國國民黨副主席蕭旭岑今天提及，對於商業總會理事長許舒博帶領七大產業召開記者會表達敬意，“許舒博個性強硬，藍綠白紅誰敢施壓他”，政府部門打電話要許不要出來開記者會，還對媒體不實放話，沒有的事情講成有，對許舒博是毀損名譽，請問民間團體為民請命，政府為何要阻擋！



蕭旭岑今天接受《千秋萬事》節目主持人王淺秋專訪。



林濁水20日臉書發文表示，商總發表6點聲明，對兩岸政府都有所指責，完全在商言商，民間團體做如此拿捏，竟比藍綠都妥帖，藍綠雙方一時同樣灰頭土臉。事實上商總早有擺脫過去長期國民黨控制的重大進步。



林濁水說，在總預算案、台美關稅談判、軍購案爭議中，對國民黨一點也不假顏色。在在都說明，台灣的民間團體愈來愈健康，不論藍綠若要得人心，其腦子里僵固的教條都該揚棄，反應都得澈底修正。



陸方4月12日宣布“10項惠台措施”，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、中小微企業等產業議題。許舒博20日率旅行、旅館、食品、糕餅、遊覽車、蔬果輸出等九位產業代表，向政府提出六大建議。許舒博並在記者會中多次強調“並未接受大陸施壓”，反而是接到政府多方施壓。



蕭旭岑說，對許舒博表達敬意，許很有個性，很愛台灣對產業有事務經驗，聽說要召集七大團體出來，週末就不斷遭到政府各部門電話施壓，請他不要開記者會，親綠媒體還說是大陸施壓許開記者會，大陸沒有這樣施壓，許舒博個性強硬，藍綠白紅誰敢施壓他，政府部門打電話要許不要出來開記者，還對媒體不實放話，沒有的事情講成有。



他表示，對許這樣重要的人毀損名譽，請問民間團體為民請命政府為何要阻擋，代表這麼多業者生計碰到困難，政府為什麼要他們不要開記者會，連前民進黨“立委”林濁水都稱讚商總，林認為商總不是對“賴政府”喊話，也對大陸喊話，只是希望大陸政府不要因為各種政治因素突然取消優惠措施，希望不要阻擋利多，林濁水說商總不是靠向哪一邊，是真的希望為民請命，當林濁水都這樣講。賴清德、“行政院長”卓榮泰更應該出來說明，為何不讓產業界說話。