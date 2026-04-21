邱毅：美伊今晚第二輪談判　希望很大

邱毅說，美伊若能上談判桌，面對面溝通，談判就會有正面進展。（照片：邱毅臉書） 中評社台北4月21日電／美國與伊朗停火協議將於22日屆滿，美國副總統範斯預計於美東時間21日啟程前往巴基斯坦，參與美國與伊朗第二輪談判。美國總統特朗普延長美伊停火期限，將原定21日屆滿的停火往後推至22日晚間。前“立委”邱毅20日在臉書發文表示，他認為第二輪談判希望很大，上個回合談崩了，關鍵原因是美伊缺乏互信。這次美伊若能上談判桌，而且雙方是面對面溝通，談判就會有正面進展，至少停火時間會再延長。



邱毅指出，現在心焦如焚的是特朗普，談判若談崩，能源危機升高，停滯性通貨膨脹出現，戰爭又造成大量傷亡，並形成消耗戰，共和黨的中期選舉就完了，特朗普也完了，不過這反而是伊朗最有利的條件。



邱毅臉書全文如下：



今晚美伊在巴基斯坦會談嗎？這是第二回合了，我認為希望很大，至少比上回合大得多。



雙方的先頭隊伍，現在都已抵達談判的酒店，各自的談判隊伍也定了，基本跟上回合一樣。



稍早傳言範斯不來，伊朗表示對等的議長卡利巴夫也缺席。後來確定是虛驚一場，一切照舊仍是上回合的規格。



上個回合談崩了，副總統範斯看得出來很沮喪，談判後記者會三分鐘便草草結束，隨即上了專機返回美國，他對談判的評價是挫敗，也是他政治生涯的跌跤。



我認為關鍵原因是美伊缺乏互信，特朗普對範斯的授權空間有限。在談判過程中，範斯說他和特朗普通了十多次電話，這是談判的大忌。另外納坦雅胡還打電話進來，提醒範斯注意以色列的利益，一副他是範斯老大的樣子。



依據我的談判經驗，這種缺乏授權，而且頻頻受干擾的談判篤定要談崩。



昨天傳出範斯拒絕再領軍出席談判，這是範斯向特朗普攤牌的聰明表現，“既然要我去談，就要信任我，授權給我”，這應該是範斯對特朗普提出的條件。而且範斯還承諾特朗普，一旦雙方談成協議，他回美國，換成特朗普來巴基斯坦簽署，也就是風光全屬特朗普，看來範斯是越來越懂特朗普了。



美伊談判還是卡在六道難題：一是以色列不能再打黎巴嫩，不能再偷襲伊朗，問題是特朗普管的住納坦雅胡嗎？二是445公斤濃縮鈾如何處理？伊朗要在國內稀釋，特朗普要送往美國，俄羅斯說可以代管，我認為放在中國可能是交集。三是美伊都不再封鎖霍爾木茲海峽，這點美伊歧異還有，美國還妄想與伊朗共管海峽，伊朗認為海峽主控權在他，這也是伊朗能向美國叫板的最大籌碼。四是解凍伊朗的海外資產，上次範斯只答應存在卡塔爾的60億美元，這次伊朗提200億美元，實際數字是270億美元。五是對伊朗的經濟制裁取消，這點無法一步到位，但應該會有進展。六是對伊朗的戰爭賠償，可能會以海灣國家的重建基金來代替。



總之，這次美伊若能上談判桌，而且雙方是面對面溝通，不是由巴基斯坦在中間傳話，談判就會有正面進展，至少停火時間會再延長。



現在心焦如焚的是特朗普，談判若談崩，能源危機升高，停滯性通貨膨脹出現，戰爭又造成大量傷亡，並形成消耗戰，共和黨的中期選舉就完了，特朗普也完了，不過這反而是伊朗最有利的條件。