許淑華南投跑行程見以前文宣　又驚又喜　

許淑華“立委”任內製作的紙杯文宣。（中評社 方敬為攝） 南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月21日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華今天赴營南、敦和等通過“紫絲帶”認證的社區張貼紅榜祝賀，在營南社區時，見到她任“立委”時期製作的紙杯文宣，又驚又喜，笑稱，營南社區很節省，沒想到她“立委”任內的紙杯文宣到現在還沒用完。現場民眾則直呼，許淑華越來越漂亮，現在比以前還漂亮，讓許笑得合不攏嘴。



許淑華除了恭賀社區榮獲“紫絲帶”認證，也不忘拉抬南投市長張嘉哲、縣議員林儒暘、簡千翔、林憶如，請鄉親年底多多支持，讓泛藍選將當選全壘打。



許淑華21日親先後赴南投市營南社區、草屯鎮敦和社區張貼紫絲帶社區認證紅榜慶賀，與地方共同分享榮耀，並肯定社區長期深耕性別暴力防治工作的努力與付出，展現公私協力推動友善安全社區的具體成果。



許淑華表示，敦和社區及營南社區皆面臨人口結構轉變的挑戰，老年人口比例均已接近20%，即將邁入超高齡化社區。另因社區鄰近國小校區，兒少保護議題亦逐漸受到高度關注。面對在地需求的變化，兩社區幹部、志工及宣講師持續投入性別暴力防治宣導工作，宣導內容涵盖親密關係暴力、兒少不當對待、兒少性剝削及老人虐待防治等議題，展現社區對不同年齡層及多元族群的關懷與重視，並積極回應地方實際需求，持續營造安全、友善且具支持性的社區環境。