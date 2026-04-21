柯文哲遭噴辣椒水翻車　綠批製造被迫害形象

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲21日召開輿情回應記者會。（中評社 莊亦軒攝） 民進黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月21日電（記者 莊亦軒）台灣民眾黨創黨主席柯文哲日前在台中逢甲夜市掃街拜票被噴辣椒水，事後查明是台中市警局第六分局長周俊銘於執勤時朝地面試噴辣椒水所致。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄21日在“立院”受訪表示，民眾黨只要有一點風吹草動，就要營造執政黨迫害的形象。如同中國國民黨日前指控被放追蹤器，第一時間就要賴清德負責。



柯文哲17日晚上陪同台中市西屯區市議員參選人劉芩妤至逢甲夜市，卻傳出被人噴灑辣椒水，柯文哲、劉芩妤及多名志工等咳嗽不適。



經過警方調查，案件出現驚人反轉。當天維安的第六分局分局長周俊銘隨身攜帶辣椒水，進行測試往地面噴灑時，受操作不慎及風向影響，辣椒水味道意外飄向柯文哲一行人。相關機關對此做出懲處，周俊銘被記過兩次並調離主管職務。



莊瑞雄、民進黨團書記長范雲21日召開輿情回應記者會。



莊瑞雄表示，柯文哲在台灣政壇上算超級大咖，任何涉及到他的政治口水，都會引起軒然大波。那名分局長噴辣椒水動機，民進黨團沒有辦法去揣測。



莊瑞雄指出，民眾黨抓住這個議題馬上大作文章，形塑一個柯文哲被迫害的形象。他一開始指控兇手好像是民進黨，或是青鳥要對柯有所不利。事件後續經查明，實際情況與最初指控有所落差，民眾黨只要有任何風吹草動，就要製造他們被執政黨迫害的形象。