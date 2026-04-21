不進印度移工了？卓榮泰：無任何產業提出需求

左起卓榮泰、洪申翰接受質詢。（中評社 張嘉文攝） 藍委王鴻薇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月21日電（記者 張嘉文）台灣與印度於2024年簽署勞工合作備忘錄（MOU）後，首批印度移工何時引進引發社會高度關注。中國國民黨“立委”王鴻薇今日在“立法院”質詢“行政院長”卓榮泰時，憂心引進印度移工將衝擊婦幼治安，並質疑失聯移工黑洞未解，要求政府終止該計劃。



“勞動部”日前宣布今年底將引進首批印度移工，引發社會強烈反彈。台官方的說法是為緩解台灣嚴重缺工。但台媒根據“勞動部”職缺調查數據，台灣去年底工業及服務業職缺數為26.3萬個，但是同月國勢普查處數據顯示，卻有高達39.6萬人失業。質疑台灣是否真的缺工缺到需要再開放印度移工呢？



卓榮泰未回應是否終此該計劃，但他表示，引進印度移工須視產業需求，目前為止，並沒有產業提出引進印度移工的需求。



“行政院長”卓榮泰今天率領部會官員前往“立法院”，報告政府總預算案編製經過並備質詢。



王鴻薇質詢時針對印度移工議題表示，除了婦幼治安有疑慮外，失聯移工黑洞未解也是個大問題。她指出，公共政策網路參與平台上，目前最熱門的議題便是“要求政府立即終止引進印度勞工計劃”，這反映出基層民眾對此的憂慮。



王鴻薇也提到，目前台灣失聯移工已高達9.4萬人，形成巨大的社會管理黑洞。在舊有問題遲遲無法解決的情況下，政府又急於開闢新的移工來源國，令民眾難以接受，要求政府給出明確交代，是否願意終止引進印度移工。

