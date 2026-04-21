蕭旭岑：賴清德要到非洲講“新 “兩國論”嗎？

蕭旭岑接受王淺秋專訪。（取自《千秋萬事》） 中評社台北4月21日電／賴清德明天將率團訪問非洲唯一邦交國家史瓦帝尼，且有報導指出，賴將非洲演說破除一中論述。中國國民黨副主席蕭旭岑今天表示，難不成賴清德要去非洲講“新 “兩國論”嗎？到邦交國講兩岸這不適合，對邦交國來說我們就是中國，賴若講“新 “兩國論”，會造成兩岸關係緊張。



蕭旭岑也說，“中華民國”現在剩下12個邦交國，承認的就是中國，全世界奉行一中原則，全世界都是講一中，不知道賴要去非洲怎麼破除一中。“史瓦帝尼認為一中，就是“中華民國”，要怎麼破除？我不知道”。



他指出，但是賴不要去講“新 “兩國論”與“台獨”路線，違反台灣人民利益，也不符合現狀，不應該由外交場合攪動統獨，或是去攪動兩岸關係，這不適合。



賴清德明天將啟程訪問史瓦帝尼，根據規劃，預計上午7點50分先在機場發表出發前談話，之後到達當地，賴將會晤史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世並舉行雙邊會談，與史王簽署聯合公報，見證兩國外長簽署“中華民國台灣”政府與史瓦帝尼王國政府官務互助協定，以及拜會王母等事項。賴清德也受邀在史王雙慶典禮上致詞，預期將挑戰一中論述。



蕭旭岑今天接受《千秋萬事》節目主持人王淺秋專訪。



蕭旭岑表示，北京一中原則與我們一中“中華民國”就是不一樣，不知道賴清德要去非洲講“新 “兩國論”嗎？這會造成兩岸緊張，“元首”從事外交祝福，也希望賴清德能過境美國本土，外交能有成果。但是到邦交國講兩岸，講“新 “兩國論”不適合。



他也說，對邦交國來說我們就是中國，2012年、2013年有一次在“總統府”服務，當時陪同馬英九訪問尼加拉瓜，上面就寫中國，隨團訪問記者還說他們怎麼寫中國，對他們（指邦交國）來講就是中國，台灣是地區。